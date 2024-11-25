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馬來西亞法院今（25）裁定，要求大馬政府必須歸還去年從瑞士知名手錶品牌「Swatch」在馬來西亞的17家分店內，以「公開宣揚LGBT文化」為由進行突襲搜查沒收的172支彩虹主題手錶，吉隆坡高等法院命令馬來西亞內政部必須在14天內將手錶歸還給Swatch集團。《路透》指出，馬來西亞政府於2023年5月以錶面印有「LGBTQ」縮寫，以及彩虹驕傲旗幟圖案為由，在全國16家Swatch門市查扣了172支彩虹主題手錶。根據Swatch官網，這一系列手錶以象徵性別少數群體的經典同志驕傲旗幟為靈感，估計這些被政府查扣的手錶總價值約14000美元（約新台幣45萬元）。不僅如此，馬來西亞政府在查扣手錶後，更進一步禁止在Swatch手錶、包裝盒、包裝紙、配件或其他商品上出現任何LGBTQ相關的內容，聲稱這類產品可能損害道德和公共利益，Swatch集團隨後提起訴訟，認為政府的查扣行動非法，並損害了公司的聲譽。馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、馬來郵報（Malay Mail）等大馬媒體指出，吉隆坡高等法院週一裁定，內政部扣押行動沒有搜索票並不合法，應撤銷扣押處分，諭令14天之內返還遭扣押的172只手錶。馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）表示，政府尊重法院的決定，將等待完整的判決書公布後，再決定是否提出上訴。馬來西亞是一個穆斯林佔多數的國家，同性戀行為在該國仍屬非法。人權團體警告，馬來西亞社會對LGBTQ族群的包容度正在下降。這並非馬來西亞政府首次對涉及LGBTQ議題的事件採取行動。2023年7月，英國流行搖滾樂團The 1975在吉隆坡的音樂節演出時，主唱馬修希利（Matty Healy）在台上親吻了同性團員，隨後馬來西亞政府立即中止了該音樂節。雖然法院裁定歸還查扣的Swatch彩虹手錶，但馬來西亞政府對LGBTQ議題的立場仍然保守。首相安華（Anwar Ibrahim）曾表示，他的政府不會承認LGBTQ權利。這顯示出，儘管法律上取得了小勝利，LGBTQ群體在馬來西亞仍面臨著巨大的挑戰。