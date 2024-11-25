中華英雄回台灣最想做的事？世界12強棒球賽，中華隊好手在總冠軍戰，以4：0擊敗強敵日本，斬斷對手在國際賽長達7年的27連勝，同時也奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍。中華隊全員在今（25）日晚間搭乘班機，返抵桃園國際機場，當媒體問到回台後最想做的一件事，陣中包含江國豪、李凱威以及「魚住」曾頌恩，都一口同聲說道：「抱小孩。」
球迷擠爆機場 中華隊光榮返台
為鼓勵中華隊本次拿下12強賽總冠軍，副總統蕭美琴今（26）日親自前往接機，賴清德總統也宣布，以F-16戰機升空迎接，而中職官方稍早也提供戰機伴飛畫面，歡迎台灣英雄返國。而在接機現場，也湧入大量球迷，將接機大廳擠爆，甚至連二樓都充滿了球迷。
對於看到現場有如此多的球迷，效力富邦悍將的投手江國豪說：「看到現場這麼多球迷有點嚇到，幾乎滿場，覺得很感動，這份榮耀是屬於大家的。」味全龍二壘手李凱威則表示：「現在心情蠻驚喜的，第一次有這種的待遇。」
另外，當被問到回來台灣最想做的一件事，中信兄弟的曾頌恩、江國豪還有李凱威，都沒有絲毫猶豫地說道：「回家抱小孩」展現中華英雄們愛家的另一面。
台灣英雄返國3小時前球迷湧入接機大廳！世界12強棒球錦標賽，中華隊好手在昨（24）日的總冠軍戰，爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，寫下台灣棒球里程碑。今（25）日晚間全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，賴清德總統也宣布將以F-16戰機升空迎接，在班機抵達前3小時，已有眾多球迷在接機大廳等候，並且在人群中出現相當奇特的現象。
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為鼓勵中華隊本次拿下12強賽總冠軍，副總統蕭美琴今（26）日親自前往接機，賴清德總統也宣布，以F-16戰機升空迎接，而中職官方稍早也提供戰機伴飛畫面，歡迎台灣英雄返國。而在接機現場，也湧入大量球迷，將接機大廳擠爆，甚至連二樓都充滿了球迷。
對於看到現場有如此多的球迷，效力富邦悍將的投手江國豪說：「看到現場這麼多球迷有點嚇到，幾乎滿場，覺得很感動，這份榮耀是屬於大家的。」味全龍二壘手李凱威則表示：「現在心情蠻驚喜的，第一次有這種的待遇。」
另外，當被問到回來台灣最想做的一件事，中信兄弟的曾頌恩、江國豪還有李凱威，都沒有絲毫猶豫地說道：「回家抱小孩」展現中華英雄們愛家的另一面。
台灣英雄返國3小時前球迷湧入接機大廳！世界12強棒球錦標賽，中華隊好手在昨（24）日的總冠軍戰，爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，寫下台灣棒球里程碑。今（25）日晚間全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，賴清德總統也宣布將以F-16戰機升空迎接，在班機抵達前3小時，已有眾多球迷在接機大廳等候，並且在人群中出現相當奇特的現象。
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