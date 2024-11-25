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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，拿下台灣成棒國際賽第一面冠軍，今晚中華隊隊職員也搭機返國。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

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中華英雄回台灣最想做的事？世界12強棒球賽，中華隊好手在總冠軍戰，以4：0擊敗強敵日本，斬斷對手在國際賽長達7年的27連勝，同時也奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍。為鼓勵中華隊本次拿下12強賽總冠軍，而在接機現場，也湧入大量球迷，將接機大廳擠爆，甚至連二樓都充滿了球迷。對於看到現場有如此多的球迷，效力富邦悍將的投手江國豪說：「」味全龍二壘手李凱威則表示：「現在心情蠻驚喜的，第一次有這種的待遇。」另外，台灣英雄返國3小時前球迷湧入接機大廳！世界12強棒球錦標賽，中華隊好手在昨（24）日的總冠軍戰，爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，寫下台灣棒球里程碑。