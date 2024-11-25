我是廣告 請繼續往下閱讀

受到川普政府提名華爾街出身的避險基金經理貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長的消息推動，美國股市周一（25）開盤走高，道瓊工業指數創下歷史新高。截至截稿前，道瓊工業指數上漲逾460點，報44,759點；那斯達克綜合指數漲幅接近1%，標普500指數上漲0.8%，費城半導體指數上漲超過1%。川普於22日正式提名貝森特為財政部長，此舉緩解了市場對川普政府通膨議程的憂慮。貝森特是避險基金K Square集團的創辦人，他表示，未來的政策將以川普的稅務承諾為優先，並強調支持削減支出與維持美元作為全球儲備貨幣的地位。科技股方面，特斯拉上漲1.2%，亞馬遜上漲2.1%，英特爾則漲逾4%，因為此前美媒《CNBC》報導美國商務部即將談定給予英特爾80億美元補貼。