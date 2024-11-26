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美國總統當選人川普（Donald Trump），上週宣布提名華爾街出身的避險基金經理貝森特（Scott Bessent），出任財政部長一職，由於外界普遍預期，本身就是金融專家的貝森特，會謹慎推行「美國優先」政策，有助於緩解川普一些最極端的保護主義政策，令投資人鬆了一口氣，美股週一明顯上揚，主要指數普遍收漲，其中道瓊工業指數就大漲440點。綜合《CNBC》等外媒報導，貝森特是避險基金「Key Square」集團的創辦人，也是金融市場知名的參與者，與他的一些競爭對手相比，選擇他為財長似乎是更溫和的作法。62歲的貝森特預計將有利於川普採取更溫和的關稅政策、放鬆監管，在推動經濟成長的同時，也讓通膨持續緩解。貝森特曾在受訪時說，他認同關稅是實現總統（川普）外交政策目標的有用工具，但他的建議是分層徵收。在這之前，市場普遍擔憂，川普承諾實施減稅、大幅關稅，雖有利於促進美國經濟成長，但同時也將擴大財政赤字、加劇通膨。金融服務公司「Hargreaves Lansdown」的貨幣與市場主管斯特里特（Susannah Streeter）在一份研究報告中表示，貝森特的職涯與資歷，增強了人們對川普政府即將出台親商政策的信心，也增強了人們對關稅將具有高度針對性、可能減緩通膨的希望。荷蘭合作銀行的分析師亦形容，貝森特是一位「成功的」宏觀避險基金經理。25日收盤，美股道瓊指數上漲440.06點，或0.99%，收44736.57點；那斯達克指數上漲51.18點，或0.27%，收19054.83點；標普500指數上漲18.03點，或0.3%，收5987.37點；費城半導體指數上漲32.13點，或0.65%，收4987.92點。