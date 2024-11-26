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被美國總統川普(Donald Trump)指派削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)，25日批評現代戰鬥機，稱無人機是空中作戰的未來。馬斯克在X上表示：「載人戰機在無人機時代已經過時了。只會讓飛行員喪命。」馬斯克點名由美國軍火商洛克希德馬丁( Lockheed Martin)製造的新一代戰鬥機F-35，這款戰機從2015開始服役。馬斯克發文指出：「同時，一些傻子仍在打造像F-35一樣的載人戰鬥機」，同時也發布了數百架無人機在空中編隊盤旋的影片。F-35是世界上最先進的戰鬥機，具有隱形能力，還可用於收集情報。德國、波蘭、芬蘭和羅馬尼亞最近都簽署了F-35的協議。然而，F-35的發展卻遇到了問題，特別是在電腦程式設計方面，而且其高昂的營運成本經常受到批評。馬斯克25日表示：「F-35 的設計在需求層面就被打破了，因為它需要為太多的人提供太多的東西」，他稱其為「昂貴(且)複雜的萬事通，但無一專精」。對於蘇黎世聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich)研究員吉里(Mauro Gilli)來說，「F-35的昂貴之處在於軟體和電子設備，而不是飛行員本身。」吉里在X上表示，這一點意義重大，「因為可重複使用的無人機需要配備F-35的所有華麗的電子設備」。吉里也指出，F-35的存在迫使美國競爭對手開發自己的飛機和先進雷達，來與之匹敵。吉里說：「F-35和B-1重型轟炸機的存在，就迫使俄羅斯和中國做出了原本不必做出的戰略選擇(也就是預算分配）。」吉里表示：「即使馬斯克是對的(他不是)，刪除這些項目也會解除對它們的束縛。」更多中央廣播電臺新聞