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一架從德國飛往立陶宛的DHL貨機，當地時間25日清晨在維爾紐斯（Vilnius）機場附近墜毀，造成1死3傷。雖然確切失事原因仍在調查，目前也還沒有證據指明，這是一樁恐怖襲擊或刻意破壞行動，但德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）認為，眼下國際局勢動盪，需要有關國家合作徹查，釐清究竟純屬意外，或是涉及「混合襲擊」事件。綜合外媒報導，這架貨機是從德國萊比錫起飛，因不明原因墜毀在鄰近維爾紐斯機場的住宅區，雖然沒有造成居民傷亡，但機上人員1死3傷，他們的國籍分別是德國、西班牙、立陶宛。立陶宛國防部長卡斯丘納斯（Laurynas Kasčiūnas）聲稱，調查過程可能需要至少一週，目前還沒有跡象或證據表明，這是一起破壞或恐怖行為。立陶宛國家安全部長賈尼斯基斯（Darius Jauniškis）也表示，雖然立陶宛正面臨俄羅斯的威脅，現在也還不能排除恐怖主義的可能，但暫時不宜下任何定論。立陶宛總理西蒙尼特（Ingrida Šimonytė）亦呼籲外界靜待調查結果。不過，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）25日發聲明，敦促立陶宛及西班牙，與德國一同徹查此事，強調目前正值動盪時代，不能排除與近期波羅的海電纜被切斷等事件相關，必須查明真相，看這究竟是意外，還是另一起「混合襲擊」事件。所謂「混合襲擊」通常用於描述非常規軍事策略行為，例如破壞基礎設施、網路攻擊等等，自2022年俄烏戰爭爆發以來，歐洲國家經常使用這個詞，來形容他們認為莫斯科針對自身的行動。報導也提到，德國當局正在調查今年幾起與DHL包裹藏燃燒裝置、引發火災的案件，英國、波蘭等國也都有類似調查正在進行。