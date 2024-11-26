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▲當氣溫在冰點以下，且繼續下降，達某點溫度時，附著於地表附近之水氣，即行開始凍結成霜。（圖／翻攝自玉山排雲登山服務中心即時影像）

▲週四至週日清晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，本島部分平地的日夜最低氣溫將降至10度左右，台北測站也將降至14度以下。（圖／記者葉政勳攝）

玉山結霜了！入秋首波冷氣團即將報到，今（26）日起低溫有感降低。中央氣象署指出，因鋒面通過及東北季風增強，今早玉山出現結霜現象，整片植被染成一片雪白色，從即時畫面也可見，排雲登山服務中心的植物樹梢同樣出現結霜，讓路過的遊客駐足欣賞。今日清晨7時，玉山氣象站測溫為0.4度、晴天，許多區域發生結霜現象，植被染成一片雪白色，畫面相當壯觀。氣象署解釋，當氣溫在冰點以下，且繼續下降，達某點溫度時，附著於地表附近之水氣，即行開始凍結成霜。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」中指出，今日鋒面掠過，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，且因冷空氣逐漸南下，北台灣越晚越冷。週四至週日清晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，本島部分平地的日夜最低氣溫將降至10度左右，台北測站也將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義（12度<台北測站≦14度）的冷空氣。