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工商協進會今（26）日早上召開「工商早餐會」，這是新政府上任以來的第一場、也是行政院長卓榮泰上任後的首次工商早餐會。工商協進會理事長吳東亮在致辭中，提及中華隊在12強棒球賽奪冠，賽前的不被看好，到最後寫下歷史，期望工商界也能發揮「台灣尚勇」的實力，與政府合作，來實現賴清德總統「經濟日不落國」的願景。吳東亮在致辭中，首先感謝卓榮泰院長、各部會首長、各位理監事、企業先進，出席年工商早餐會。以下為工商協進會理事長吳東亮致詞：首先，我要恭喜台灣棒球英雄們，勇奪世界冠軍，他們從賽前的不被看好，到最後寫下歷史，這種鍥而不捨的團隊合作精神，就是我們最強大的實力！相信我們工商界也會以這種精神凝聚共識，與政府齊心合作，用「台灣尚勇」的實力，來實現賴總統「經濟日不落國」的願景。工商協進會自民國年開始，每年固定與行政院召開工商早餐會，針對經濟發展相關議題，進行討論與溝通。今天是卓院長上任後的第一場工商早餐會，感謝院長蒞臨指導，並且率領這麼多位的部會首長一起聆聽企業建言。今年月，我率領工商協進會全體理監事到總統府拜會賴清德總統，當時賴總統強調新政府最重要的任務便是「拚經濟」，月行政院成立經濟發展委員會，邀請產官學研等意見領袖擔任顧問，廣納多方建言，我們有多位理監事，像今天在場的潘思亮常務理事、利明献常務監事、李詩欽理事，還有我本人，都是其中的成員。過去幾個月，我們都感受到卓院長及內閣團隊，非常積極與工商界互動，除了院長本人在今年月出席本會會員大會、月參與青年委員會活動；我們也安排了國發會劉鏡清主委、經濟部郭智輝部長、金管會彭金隆）主委與本會理監事面對面交流。這不僅是政府對於民間意見的重視，更展現出政府與企業協力，促進經濟發展的企圖心。年在各國政府與央行的努力下，全球在維持經濟成長的同時，也取得通膨率逐漸回穩的成果。台灣受惠於全球貿易回溫，連續個月出口正成長，帶動整體經濟表現優於市場預期，全年經濟成長率應可超過，是近十年來的次高，也證明了卓院長及內閣團隊在經濟治理上的卓越能力。展望年，在美國川普總統上任後，新政府政策的不確定性，將為全球的金融市場與經濟發展帶來重大的變數與挑戰。然而，台灣仍有相對樂觀的條件，尤其是在全球需求持續強勁的大環境下，加上台商回流與國外科技大廠的資金挹注，出口貿易與民間投資都仍有穩健成長的支撐。政府若能持續營造多元、穩定供電的環境，吸引國際人才，鼓勵金融發展來支持產業成長，並實現亞洲資產管理中心的目標，將能進一步強化我國經濟、社會與環境韌性，因應全球政經環境變遷的挑戰。今日的工商早餐會，本會呼應政府所擘劃的產業政策，提出項提案，項具體建議。感謝院長對工商界的重視，指示各部會迅速回復，由國發會費心統籌整理，做出回應。期望工商界的各項建言，能夠解決問題、達成共識，共同為提振台灣經濟成長而努力。