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法新社報導，加州州長紐松(Gavin Newsom)25日表示，如果美國準總統川普(Donald Trump)明年上任後取消對電動車的減稅優惠，加州將會恢復自己的補貼計畫。根據美國總統拜登(Joe Biden)政府2022年推出的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，電動車購車享有7,500美元的稅收抵免。共和黨籍的川普已再三表示，要終結這項他所稱的「電動車強制令」。加州是堅定的民主黨州，紐松也將自己定位為反川普的政治對抗領袖。他在25日表示，加州不會走回汙染的交通運輸。紐松指出，如果川普政府廢除了這項聯邦稅額減免，加州政府將會介入，加強對加州潔淨空氣與綠色就業的承諾。他並補充說，「我們不會背離潔淨運輸的未來─我們將會讓人們更能負擔得起駕駛那些不會汙染的汽車」。「消費者持續證明這些懷疑論者是錯誤的─零排放汽車將繼續存在」。根據一份新聞稿，如果川普取消這項稅額減免，加州將恢復自己的環保汽車返現折扣專案(Clean Vehicle Rebate Project)，這項運行到2023年11月的專案對購買電動車給予最高達到7,500美元的現金補貼。加州在採用電動車方面位於全美的主導地位，也是美國最大的單一市場，約占美國電動車銷量的三分之一。更多中央廣播電臺新聞