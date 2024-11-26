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美國當選總統川普公布美國財長人選，美股四大指數昨（25）日全數走高，道瓊指數再創歷史新高，不過卻沒有台北股市今（26）日的走勢，開盤下跌158.77點、來到22789.6點，力拚守穩短期均線。大盤走低之際，中小型股也同步走低，櫃買指數開盤下跌0.17點、來到261.63點。今日開盤量大強勢個股：喬福、高鋒、和大、系統電、富驊；開盤量大弱勢個股：大魯閣、矽瑪、大量、鴻海、振發。權值股全數疲軟，權王台積電開盤下跌15元、來到1015元；鴻海開盤下跌4.5元、來到206元；聯發科開在平盤價1280元。美國當選總統川普公布美國財長人選後，美國股市受到消息激勵走高，四大指數全數收紅，道瓊指數再創新高，上漲440.06點或0.99%，收44736.57點，那斯達克指數上漲51.18點或0.27%，收19054.83點，標普500指數上漲18.03點或0.3%，收5987.37點，費半指數上漲32.13點或0.65%，收4987.92點。科技五大天王全數走高，Meta上漲1.07%，蘋果上漲1.31%，Alphabet上漲1.75%，微軟上漲0.43%，亞馬遜上漲2.2%。半導體股多數走高，高通上漲1.29%，應用材料下跌0.19%，德儀上漲2.49%，AMD上漲2.01%，輝達下跌4.18%，美光上漲1.79%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌2.63%，日月光ADR下跌0.2%，聯電ADR上漲0.29%，中華電信ADR上漲1.11%。美國當選總統川普提名避險基金經理人班森特（Scott Bessent）擔任新政府的財政部長，班森特是Key Square資本管理公司創辦人，曾於2011-15年擔任索羅斯基金的投資長，也曾效力知名大空頭JimChanos。他受訪時透露，將優先實現川普在大選時的減稅承諾，還將聚焦實施關稅措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣的地位。