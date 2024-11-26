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▲蓋伊說姊姊的錢包被健身教練偷走，監視器抓包偷竊瞬間，讓眾人相當訝異。（圖／翻攝健人蓋伊YouTube）

▲PEETA葛格（右）與Alisa（左）今年2月才正式宣布離婚，當時兩人互動也成為焦點。（圖／PEETA葛格IG）

健身網紅PEETA葛格的前妻Alisa爆出偷竊事件，擁有破百萬訂閱的YouTuber「健人蓋伊」拍影片曝光姊姊到健身房，錢包被偷的內幕，由於對方是認識的人才沒有馬上報警。蓋伊也曝光監視器畫面及線索，不少網友一比對發現，兇手正是Alisa。現在Alisa也承認錯誤，公開在IG道歉，更稱自己有身心方面問題，「我願意承擔責任，並真心反省，我決定暫停所有工作，專注於心理健康，積極接受治療」，貼文曝光也引發熱議。蓋伊日前拍影片爆料，姊姊的錢包被健身房教練偷竊，他還曝光監視器畫面，只見姊姊一進廁所，該名教練就伸手把錢包摸走，令人傻眼。後來陸續有人點名兇手就是Alisa，表示她之前也出現過類似前科，討論聲浪越滾越大，現在Alisa也出面承認事實，並公開向大眾道歉。Alisa聲明指出自己有身心問題，長期以來壓力很大，憂鬱症加重，開始依賴安眠藥才能入睡，「藥物的副作用讓我的狀態在某些時候變得恍惚，最終導致我做出了這樣不可原諒的行為。」Alisa強調：「我明白，任何理由都不能做為我錯誤的藉口。更何況作為一名公眾人物，我應該以身作則，但我卻犯了這樣的錯誤。我願意承擔責任，並真心反省。因此，我決定暫停所有工作，專注於心理健康。積極接受治療，並依照醫生指示進行藥物治療」。Alisa說自己會透過心理諮商來找回更健康的自己，未來也希望能繼續在產業付出。Alisa也再次道歉：「我不奢求可以立即被原諒，但我會努力讓自己變好。謝謝每一位無論是關心、批評或是指正我的人，因為你們，我才能更正視自己的問題」、「我讓支持我的人失望了——對不起，我真心向大家道歉」。目前，Alisa的道歉貼文關閉了留言，但Dcard上有不少討論出現，網友看了紛紛留言：「其實我覺得蓋伊蠻狠的，可能是想幫皮塔葛葛報仇？」「有些人偷東西不是為了錢，只是為了一個快感，我以前就遇過健身房偷東西被抓，那個女的上警車時還在笑，明顯是病了」、「這不是peeta哥哥前妻嗎」、「看她網紅事業也經營的不錯 應該不缺錢啊 怎麼會偷」、「偷東西就算了，後面LINE安慰姊姊那段真的好噁心，還想繼續當朋友」。