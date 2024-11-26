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《NOWnews今日新聞》今（26）日舉辦「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」，特別邀請副總統蕭美琴到場，聆聽學生提案，並在學生發表完後給予講評。對於教育議題，蕭美琴坦言，自己聽完總覺得，「怎麼有一些問題，40年來都沒改變？」不過，其實真正的挑戰是想出解決方案。蕭美琴在致詞前先分享，其實她的辦公室跟主辦單位討論很久，要來參加論壇，總是希望難得出門，就要多聽大家意見，不要變成「大家在聽我講」，更打趣說道，尤其很多同學都覺得，政治人物跟官員都非常的「boring」，不會想要聽，很高興有這個機會可以聽到好幾組的團隊發表，甚至是還有一些單槍披馬上陣，「我聽了非常感動！」蕭美琴也分享幾點對於學生提案的感想，首先對於教育議題，自己聽完總覺得，「怎麼有一些問題，40年來都沒改變？」也就是當她在高中的時候，就覺得這是問題。蕭舉例，有一些跟課堂學習過程、環境有關，她發現最近還是有人抱怨，為什麼我們的學習都是用背的？不能夠多提供一些工具給我們？多提供一些讓我們自己去思考，有機會去解決問題。蕭美琴續指，自己也看到有些非常創新的想法，各位同學非常細心觀察周邊的問題，有一些是透過自己的體驗去發覺，例如說，去露營會發現一些問題，或者是走在路上，發現有很多對行人不友善的地方。蕭美琴坦言，其實大家都知道，「抱怨」是一件很簡單的事，說「這個很爛、這個不好」。但是，真正的挑戰，是要想出解決方案，這些解決方案，不是一個方案就能解決一個問題，要同時好幾組的配套，也就是說試圖解決這個問題，後面還會衍生出新的問題，或者是想要照顧這一群人，卻又影響到另外一群人的權益。「在解決問題的過程裡，也是要有很多複合性的思考，全面性的思考。」蕭美琴續指，第三，自己覺得特別有感觸，就是大家對於環境生態的關懷，其中不管是廢棄物的資源回收利用、有機堆肥，或者是露營過程裡，一方面大家本意是要去享受大自然，去認識大自然，但是在過程當中，會不會又不經意影響大自然生態，想要取得最佳的一個平衡點。蕭美琴認為，大家對於社會上不斷的發現，有一些新的問題，有一些是舊的老問題，如果是幾十年來都一樣的問題，尤其是跟教育系統，還有希望能夠無紙化，甚至還能夠創立公文簡化，相信很多公務員都很歡迎，讓大家減少很多不必要的流程、時間拖延，還有官僚限制。如果可以導入更多的創新，用現代的工具，包含科技化、無紙化、數位化等等，「我們相信下一個世代，會比我們這個世代更好更有機會」。