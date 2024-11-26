我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews今日新聞》於今（26）日舉行NOWnews跨世代論壇《2024國際青浪潮》。有學生提問，在新任美國總統川普上任後，中美台間的關係要怎麼取得平衡？前AIT處長司徒文直言，川普「完全支持美台關係」，同時，台灣應該要更努力，接觸到美國政府人員，提醒他們台灣對美國有什麼優勢利益，像是台灣有很多科技技術上成就，經濟也很強，以及活潑健康的民主系統，「我們必須要讓他了解！」《NOWnews今日新聞》於今日在台北萬豪酒店舉行NOWnews跨世代論壇《2024國際青浪潮》，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量，並為社會議題提供解方。在學生提問環節，有學生提問，在川普上任後，中美台間關係要怎麼取得平衡？司徒文指出，川普勝選後，他對台灣有講一些公開的話，他完全支持美台關係。同時，台灣應該要更努力，接觸到美國政府人員，提醒他們台灣對美國有什麼優勢利益，維持跟台灣好的關係，不應該只單方向祈求，應該是雙向。司徒文舉例，像是台灣有很多科技技術上成就，經濟也很強，以及活潑健康的民主系統，「我們必須要讓他了解！」另外，也有學生提問，假如美國終止烏俄戰爭，會如何影響國際秩序？司徒文強調，美國新任國安顧問也說，「我們可以終止烏俄戰爭」，防範未來東亞變成真正威脅，周邊國家包括韓國、美國、台灣、菲律賓、越南，很多國家都很擔心中國軍事力量越來越強大。司徒文續指，中國也不斷在改變他現在的版圖，不斷宣稱南海領域、不斷擴張，「這是長期的問題，也是很重要的課題，不過短期不會有解方，中東戰爭、烏俄戰爭都一樣」。學生繼續追問，請問司徒文怎麼看前幾天，美國聯合國代表團，使用否決權，擋下聯合國安理會加薩停火決議？司徒文則說，很不幸美國基本上否決跟以色列有關的決議，因為美國一直支持以色列，基本上跟美國「罪惡感」有關，二戰時猶太族受到種族歧視，猶太人遭受的慘劇，讓美國人覺得有罪惡感。司徒文續指，因此，美國比較願意不約束以色列作為，老實說，美國猶太人在政治影響力很大，也很支持以色列，在未來不會有太大的改變，以色列本身也是個民主國家，可以選擇領導人，跟中東其他政權不一樣，像是埃及、沙烏地阿拉伯，算不上民主也沒有很多自由，以色列比較能獲得支持。