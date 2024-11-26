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《NOWnews今日新聞》今（26）日舉辦「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」，奧運金牌得主李洋分享，參選羽協理事不是要改革，而是希望透過自身招牌吸引更多青年打球，他也提到，社會對運動員仍有「頭腦簡單、四肢發達」的刻板印象，期望扭轉社會觀感。《NOWnews今日新聞》今舉辦《2024國際青浪潮》論壇，首度與長期關注台灣教育議題的學生團體《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》共同合作，也邀請到奥運金牌得主李洋到場與青年分享。李洋表示，退役之後，希望讓大家不只是喜歡羽球，而是喜歡運動，每個運動都有其獨特魅力，不侷限於羽球，他去過網球場，也喜歡打籃球，每個運動都有特色，他未來還想騎自行車環島。退役後，李洋回到學校擔任教練，李洋認為，現在社會最明顯的，對運動員多數刻板印象還是「頭腦簡單、四肢發達」，但他畢業於台北商業大學，許多優秀的羽球運動員也畢業於台大、清大等大學，還是需要努力改變社會刻板印象。李洋也提到，運動員需要資源支持，但19到24歲的資源卻較少，18歲前有選手的補助，24歲後若沒有進國家隊，也不會繼續走這條路，但19到24歲也很需要各種資源去參加國際賽事。他透露，自己當初也是透過家裡資助，才有機會走入國際賽事，若沒有家裡，就很難參加國際賽完成成績。來自金門的李洋，也因為從家裡得到很多資源，未來會繼續回饋家鄉，運動上面他也願意參加一些離島公益性質的活動分享技術，他也去過屏東等羽球不這麼落實的地方，期盼把希望的種子散播到各地。李洋曾預告，退役後要參選羽協理事長，至今他仍堅定想參選，他解釋，參選並不是想要改革，而是希望有家長看到羽球雙金成為理事長，把自己化身招牌，吸引更多學生參與。