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▲眾多青年報名參與活動，總共有8組獲獎團隊來到現場。圖為現場排隊入場的青年群眾。（圖／NOWnews攝影中心）

▲《這群環保人》學生團隊提出「極簡露營APP」來推動合法露營的普及。（圖／NOWnews攝影中心）

▲來自政治大學和麗山高中的學生提出《108課綱——解決落實困境的行動方案》計劃。（圖／NOWnews攝影中心）

▲8組獲獎學生團隊輪流上台分享提案內容。（圖／NOWnews攝影中心）

由《今日新聞》主辦的「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」在今（26）日盛大舉行，活動以青年參政為主軸，提供跨世代群眾進行交流，現場嘉賓雲集，我國副總統蕭美琴女士也到場支持。本次論壇青年代表們帶來豐富的提案，眾多青年報名參與活動，總共有8組獲獎團隊來到現場，並輪流上台分享提案內容。獲得首獎的團隊是來自中山女高二年級的學生林彥誼和陳禹心，她們的計畫是，主旨在於「展望未來課綱——創造更好的台灣教育」，團隊認為台積電在台灣發展十分優異，然而我國人文學術的長期萎縮可能對社會造成嚴重影響，人們將逐漸失去對多樣意義和價值的敏銳觸覺，整個社會將越來越傾向於單一化與經濟價值至上的平面化。獲得第二名的團隊是台灣大學政治學系蘇昱齊與台灣科技大學建築系林文煜提出，內容關於改善行人的街道與空間使用困境，例如路邊停車問題、商業用途侵佔、規劃與政策不完整和公眾意識不足等議題。這組學生認為問題在於道路的空間分配不均和人行道設置不良，以及台灣「車本主義」盛行，結果就是會看到人行道上堆滿雜物、變電箱、道路不連續等狀況，間接造成意外事故發生機率提高與行人安全問題。學生團隊則提出「露營安全、環境污染和合法性問題」，並分析超過200萬人的露營族群，探討如何解決非法露營區的議題，以「極簡露營APP」來推動合法露營的普及。由大直高中學生提出的則提出學校應逐步減少紙本教科書的使用，並以數位教科書改善學習環境，讓環境更環保，硬體方面建議推行電子閱讀器，軟體方面則由教育部整合和創建教材，同時減輕學生攜帶書本的壓力與重量。來自清華大學的學生團隊則提出在地活動存在性別不平等問題，例如南投縣埔里鎮農會自2007年起連續10年舉辦「美人腿公主選拔」，今年9月以「尋找『茭』點女神」辦活動，然而在美人腿公主選拔的徵求海報中，標題竟寫著「茭點女神」參選資格規定「16 歲以上之單身女性」以及「紋身者不得參加」條件，參選方式更要求報名者提供「穿著短裙或短褲之走秀」影片，青年們認為這些條件根本不符合現代的性平觀念，並且有物化女性、助長男性凝視的疑慮。學生們認為宣傳地方產業的形式不是只有讓女性展示身材，而美也不只是女性的專利，提出更多在地創生的活動方案。計畫則希望能改善台灣捷運的系統，學生認為隨著台灣捷運系統的使用人數逐年增加，進出站高峰時段經常出現乘客因找不到交通卡而導致排隊、延誤等問題。現行的閘門系統主要依賴於NFC卡片感應，但在繁忙時段，經常有乘客花費時間尋找卡片，甚至造成閘門壅塞。為了解決此問題，學生提議將現有的進出站閘門升級為RFID（無線射頻識別）系統，提升通行效率，減少不必要的排隊時間。而來自政治大學和麗山高中的學生則提出計劃，他們認為身為舊課綱最後一屆，對不同的課程編排方式、新舊課綱的內容落差及學習歷程檔案都無所適從。希冀藉由提案，能使決策者能聽見學生端的聲音，並正視教育現場正在發生的種種問題，修正政策時能從善如流。台灣大學的學生提出計劃，提出社區小規模的堆肥方案，學生團隊表示之所以關注有機廢棄物議題，源自團隊成員長期往返城鄉的反思。現代都市所需的食物及纖維皆取自農村，但這些有機質卻未返還原先的土地，並進到焚化爐或掩埋場，變成溫室氣體及有害物質反過來加害土地，希望政府與社會大眾正視堆肥議題。NOWnews舉辦第一屆「2024公民提案競賽」，經由各大學政治系的專業教授以及社團法人單位進行公開、公正的評選，最終選出8組優秀團隊。所有隊伍都在今（26）日的NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》上發表公民提案報告，並由副總統蕭美琴頒發獎金和獎狀。同時各團隊的獲獎提案都在本日的現場展示牆公告，讓現場參與的民眾進行互動投票，選出最獲支持的公民提案。