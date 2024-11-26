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全台投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）所追蹤之標的指數──MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，於近期進行下半年例行調整，其成分股調整已於11月25日收盤後（亦即11月26日開盤前）完成生效，本次調整為一進一出，新增成分股為華碩一檔；刪除之成分股則為可成。依據MSCI指數公司資訊，本次新增、刪除股主因ESG條件與股利分數資訊變動所致。法人指出，本次調整仍維持00878標的指數向來穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。00878標的指數以挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不用大量換股等高周轉方式來衝高名目殖利率，也會降低投入景氣循環股的機率。法人補充，00878今年以來受益人數持續創高，根據集保資訊，11月22日最新投資人數已超過153萬人，單周增加近3萬人，增加人數居ETF之冠，「最受歡迎ETF」實至名歸；規模穩坐高股息ETF第一，達3,616億元。00878甫於11月18日除息，除息後目前股價來到22元上下，是不錯的入手時機。而同樣追蹤MSCI指數的台灣新一代市值型ETF-國泰台灣領袖50（00922）亦於同時間完成指數調整，其追蹤之「MSCI台灣領袖50精選指數」，本次則為四進四出，增加鈊象、新光金（2888）、旭隼、矽力*-KY；剔除南亞、英業達、大聯大、亞德客-KY。調整主因則為個股市值變動所造成。近期台股主要受到美股波動帶動，雖然輝達公布財報與財測皆優於預期，惟市場期望更高，且股價已提前反應，故台股隨之微幅走弱。國泰投信展望後市，因川普競選政策提及將針對更多國家課徵關稅，考量正式擬定規則及實施仍需一段時間，預計台股在關稅政策實施前主要仍由基本面帶動，不過還是會受到川普言論干擾，恐加大市場波動。投資上，國泰投信建議可布局產業配置均衡的ETF、如00878，或由台灣權值型企業組成的ETF，如00922等，平衡布局科技、金融、傳產業，可跟上產業輪動的契機，同時又皆有股息作為下檔保護，提升資產的抗震性。台灣近年來掀起一股ETF風潮，更是許多民眾投資的最愛，最新的ETF排行榜也出爐，00878擠下蟬聯16年冠軍寶座的0056，一舉登上基金規模以及受益人數寶座，受益人數高達153萬3640人，另一方面投信排名也出現大洗牌，前兩名由國內的國泰投信、元大投信拿下。