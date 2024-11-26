我是廣告 請繼續往下閱讀

布魯克林籃網在本季聘請Jordi Fernandez擔任球隊主帥，盼能幫助球訓練新秀完成重建，開季至今打出7勝、10敗，東區第8的戰績，本季Fernandez的執教功力則是備受金州勇士主帥Steve Kerr肯定。根據美國媒體報導，籃網陣中的球員Cam Thomas與Cameron Johnson分別成為密爾瓦基公鹿與金州勇士想追求的目標，重建中的籃網有望在未來換來更多選秀權。今日勇士交手籃網，賽前主帥Kerr說道：「Fernandez是一位很出色的教練，可以從籃網的進攻組織上看到這點，也能從他為球隊創造出來的空擋看出來，他就是灌輸他的球場理念，籃網本該在重建，但在他的帶領下不是如此，令人印象深刻。」籃網陣中多名球員都傳出有球隊追求，其中勇士對於Cameron Johnson十分有興趣，根據NBA記者Jake Weinbach表示，「勇士對追求Johnson感到濃厚興趣，將會以De'Anthony Melton作為交易主體，搭配一張到期合約與一枚未來的首輪籤。」至於Cam Thomas的交易傳聞，美記Scoop B Robinson透露，「公鹿對於追求Thomas十分有興趣，並且願意送上Khristian Middleton。」本季Thomas場均能砍進24.8分、3.3籃板、3.5助攻，整體命住率為45.8％、三分命中率為38.7％、罰球命中率為85.6％。