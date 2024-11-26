我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦金控今（26）日舉行2025年財經趨勢論壇，富邦投顧新董事長陳奕光以「蛇（時）來運轉」為主軸，預期在台灣經濟成長率（GDP）及企業獲利仍持續成長，預估台股指數拉回後將在年線2萬點大關附近獲得支撐，下半年隨著美台利差縮小吸引外資，加上科技旺季帶動下，台股有望挑戰26000點。陳奕光進一步指出，觀察聯準會利率變化，2022年與2023年升息至5.25%，使美國與台灣、日本公債利差擴大，日圓、新台幣匯價貶值至161、32.7。2024年9月聯準會啟動降息，預計至2026年底將調降10碼，長期中性利率將回到2.8%-3%間，全球平均資金成本逐降，各國匯價可望止貶回穩。近兩年AI題材帶動股市投資熱潮，2023年與2024年前3季標普500與台灣加權股價指數累計漲幅分別達50%、57%，PE上升已逾歷年平均。高估值限制了市場追價信心，股市可能進入震盪整理格局陳奕光認為，近2年標普500與台股市值增幅逾5成，遠高於GDP成長率，市值與GDP比值分別上揚至2.1與3.1倍，依巴菲特投資觀點，股市有過熱之虞。此外，股票漲幅高於獲利，美股與台股股利率降低，影響短線投資人進場意願。同時，近兩年股市大漲使市值與M2、M1比值創2020年以來高位，股市資金動能將相對受限。而聯準會啟動降息，美元指數強勢趨緩，亞洲貨幣匯價將有升值空間，可望吸引外資買盤回升，挹注台股資金動能。在美國景氣部分，2024年9月與11月聯準會共降息3碼，並計劃2024、2025年分別將降息4碼。歷史經驗顯示，預防性降息期間，因資金寬鬆預期，美股表現正向；但若是因經濟衰退壓力而大幅降息，股市則面臨較大幅度修正壓力。2024年美國經濟維持成長格局，但製造業PMI仍處於榮枯值之下，3月庫存指數位於43.9，2023年5月以來有7個月份低於45，調整期較以往1-2個月長，主要受到高利率影響換屋與換車需求。陳奕光指出，美國聯準會在9月18日啟動降息，預計2026年底將聯邦基金利率降至2.9%，房貸、車貸利率降低，可望提升購買力，將驅動庫存回升。而歷史經驗指出，當庫存指數低於45，觸底後標普500上漲機會高。美國2023、2024年通膨率回降、失業率小幅上升，痛苦指數已自2020年4月美國採取封鎖令後的15.1高位，回降至6.5，經濟衰退疑慮降低推升股市反彈。近兩年AI加速發展，美股科技七雄帶動美股大漲50%，高於經濟面改善程度，而痛苦指數已降至2000年以來相對低位，經濟基本面推動股市漲幅的動能受限。觀察美股籌碼面，陳奕光表示，2024年上半年美國企業買回庫藏股達4280億美元，近3季買回額度回升。2024年標普500企業獲利預計將較2023年成長近1成，買回庫藏股行動可望持續，股本降低推升EPS，將緩和PE升高壓力。展望台股走勢，陳奕光分析，台灣出口恢復成長，全球平均利率降低可望刺激需求。台積電業績超乎預期，加上面板廠轉虧為盈、金融股獲利大增，以及新台幣貶值帶來的匯兌收益，2024年整體上市櫃獲利估計達3.89兆元，年增32.8%。展望2025年，雖金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持而出現下滑，但因台積電CoWoS產能加倍開出、GB200伺服器量產出貨，電子股獲利動能仍強，預計將帶動整體企業獲利再上層樓，2025年上市櫃獲利年增率估達12.6%。此外，2024年6月台灣景氣對策信號初見紅燈，根據以往經驗，景氣對策訊號首次紅燈領先台股見高約3-4個季度。預期2025年第1季至第2季間燈號將有較大回降壓力，且依歷史景氣信號領先台股轉折時間亦約在第一季。在台股資金面上，近年來ETF受到青睞，股票型ETF由2019年底的1270億元，大幅上揚至2024年9月底的2.5兆元，5年內規模10倍速成長。而高股息資產的穩定性相對較佳，台灣高股息ETF規模持續擴增，將成為台股的重要買盤。在籌碼面方面，外資投信不同調，台股呈現土洋對決，因FED利率仍在高檔導致新台幣匯價走弱，2024年以來外資的賣超又回到4619億元，但近年來國內官股券商以及投信則多站在買方，尤其2024年以來投信大幅買超台股達7402億元，化解了外資的龐大賣壓，是推升台股指數突破20000點大關的最大動力。陳奕光表示，考慮台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線2萬點大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資以及科技旺季帶動下，指數高點為25500點。若台積電依主要客戶Apple、Nvidia採SOTP計算，PER有機會挑戰25倍，台股樂觀情境或可挑戰26000點。這波AI熱潮由資料中心的伺服器建置需求所推動，台灣在晶圓代工、先進封裝、零組件供應到組裝都享有高度優勢，在AI re-rating效應下，長期加權指數有機會上看3萬點。至於2025年投資方向，陳奕光提出「王牌（ACE）」選股法，選議可瞄準AI（半導體、伺服器、機器人、無人機）、C（電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務），以及E（供電、重電、儲能）等，也看好相關族群後市表現。同時，可留意戰後重建及中國寬鬆政策嘉惠水泥、塑膠、鋼鐵等產業。此外，可運用ETF布局達到攻守兼備的投資效果，而高殖利率股也是不可或缺的重點。