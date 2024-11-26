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▲李洋分享參選羽協理事不是要改革，而是希望透過自身招牌吸引更多青年打球。（圖／NOWnews今日新聞）

NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請國內外嘉賓，關注國內外重大議題，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量，並為社會議題提供解方。奧運金牌羽球得主李洋，今天也現身接受大家提問，一名苗栗竹南高中學生發問，詢問李洋如何挺過東京奧運後、到巴黎奧運前，這應該算一段低潮 另外，又如何克服網友及酸民的批評，如何專注在場上比賽？李洋表示，其實我以前常常輸球，但我會去看看其他小朋友(高中國中)打球，看他們的肢體與眼神，並反問自己為何堅定這條路，為何繼續打羽毛球？我的退役時間選在奧運前，其實我覺得，人生不一定只有羽毛球，如果可以為自己的喜歡事情做出貢獻，那就很棒。關於網路上的酸言酸語，大家可以想一想，那些對聲音對我們有什麼幫助？要不斷反思自己，對那些酸民而言，我們要知道，我們身後有團隊，要選擇信任專業的人幫助我們，再舉最近棒球選手林昱珉為例子，比賽前網友們酸他，等贏了國際賽再來囂張，但是結果呢？所以但大家身處網路時代，發言真的要謹慎。