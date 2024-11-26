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國際黃金價格再度暴跌，一度下探2605美元，目前在2630美元附近震盪，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺每公克也再跌破2800元，今（26）日盤中一度下探2752元。不過，根據Kitco News每週黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員有89%看多金價、一般投資人也有66%看漲。台銀分析，昨日雪梨金市以每英兩2714.35美元開市，由於金價上週強勢連漲突破2700美元關鍵價位後，引發市場高檔獲利了結賣壓，加上市場傳出美國有意讓以色列與黎巴嫩真主黨進行停火協議，避險資金快速消退，拖累金價失去上漲動力後快速回跌至5日線及月線約2660美元附近。歐美時段，俄烏方面情勢仍相當緊張，逢低仍有相當避險買盤進駐金市，且隨著美元指數由日中高位107.25拉回，加上美國稍晚發表之芝加哥聯儲全國製造業指數下滑至-0.4遜於前值與預期，帶動金價於震盪回升至2680美元之上。只是，後來傳出以色列即將與黎巴嫩達成停火協議，此外市場解讀美國川普提名的新任財政部長貝森特關稅立場溫和，對後續關稅和貿易戰擔憂有所降溫，避險情緒消退也打壓金價急遽下挫摜破2630美元，最後報價為2625.26美元，較上週五（11／22）最後報價2712.55美元，下跌87.29美元，跌幅3.22%。不過，根據Kitco News每週黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共16位專業人士中，其中89%看多本週金價，11%認為將橫盤整理，並沒有人看空；另外一般投資人共189位投票結果，66%看漲本週金價，15%認為將橫盤整理，19%看跌。