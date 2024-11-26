我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊本屆12強賽奪冠，國家隊整體的實力受到外界認可。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

55歲的韓國職棒傳奇「萬歲打者」梁埈赫近期針對2024年第三屆WBSC世界棒球12強賽韓國隊的表現，透過YouTube頻道發表了自己的看法。韓國隊這次在B組小組賽以3勝2敗排名第三，無緣晉級。梁埈赫對選手表現予以肯定，但認為韓國棒球發展出現了一些瓶頸，尤其是和進步顯著的中華對相比，面臨戰力落後的情況。也認為如今韓國不可以再輕視台灣棒球，相反的應該和對方學習。梁俊赫透過YouTube頻道表達了對本次比賽的想法。他說：「我對我們以3勝2負的成績被淘汰有些失望，但我認為球員們已經表現得很好了。」他補充表示，「我預計日本隊會變得更強，台灣棒球也已經取得了顯著的進步。」梁埈赫稱讚，這一屆中華隊投手實力非常突出，例如林昱珉等投手展現出穩定壓制力，韓國投手陣容在實力已無優勢。此外，他指出台灣隊的打線也變得更強，左打者占多數，令韓國投手難以應對。他還語出驚人地直言，韓國如今與中華隊交手，勝率恐怕僅剩4成，「如果現在和台灣對決10次，我認為（韓國）將輸掉6次，只會贏4次，」坦完台灣棒球已經迎頭趕上、甚至超越韓國，他甚至直言這是過去韓國看不起台灣棒球的一個結果。以前中華隊和韓國在國際賽上對決，敗多勝少，但最近幾年交手，中華隊以4勝1敗領先。因此這次12強賽後，像梁埈赫這種說法並不少，不少評論員和前球員、教練都提出類似的看法。韓國很多人都曾指出，台灣透過將選手輸出到國外更高層級的聯賽（如大聯盟、小聯盟與日本職棒），提高了整體的實力。這次12強賽台灣投手的進步有目共睹。梁埈赫認為韓國目前的投手、打者整體水準平平，缺乏如過去具統治力的王牌選手（如柳賢振、金廣鉉等）。因此他呼籲改革韓國棒球發展體系，建議增加海外進修機會並改善選手培養制度，例如改進新人選秀制度，將更多高中生送至大學進行成長。並建議擴大對業餘棒球的投資，穩固基層發展，吸引更多青少年投入棒球運動。他強調需要長期規劃並提前準備國際賽事，而非臨時集結隊伍，期望未來韓國棒球能重返巔峰。老一點的球迷對於梁埈赫不會太陌生，他的打擊姿勢相當特別，揮棒像是在高呼萬歲一樣的姿勢，因此被稱為「萬歲打者」。曾在亞洲職棒大賽上棒打La new熊投手吳偲佑，讓不少人對於他出色的打擊爆發力印象深刻。梁埈赫曾效力過韓國職棒三星獅隊、海陀虎隊及LG雙子隊，總計在韓職敲出351支全壘打和1389分打點。其背號「10」已經被三星獅隊列為永久退休背號。