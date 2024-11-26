我是廣告 請繼續往下閱讀

日本在世界棒球12強冠軍戰輸給中華隊，中斷國際賽27連勝和無緣4連冠，引起對2026年WBC經典賽連霸路的前景討論，特別是大谷翔平和達比修有等大聯盟日籍球星能否再度參賽成為焦點。由於12強規定禁止登錄大聯盟40人名單內的球員，因此本屆日本隊主力為日職的年輕選手，而經典賽則可以有大聯盟選手，2023年經典賽日本召集大谷翔平、達比修有、鈴木誠也等球星，勇奪自2009年來，賽史日本第3冠，日本媒體《日刊ゲンダイ（日刊現代）》分析，若下屆能重現此陣容，將會是奪冠關鍵。目前尚不清楚大谷翔平和達比修有是否會在2年後再次參賽，事實上，國家隊內部也有人擔心，「日本籍大聯盟選手可能拒絕出賽」的情況，畢竟緊接著大聯盟賽季，母隊嚴加控管旗下球員登板，像是達比修有就被禁止參加練習賽，這也影響到他正式賽的表現。日媒也提到日本監督必須與大聯盟球員建立關係。上屆日本教頭栗山英樹是大谷和達比修有在日職火腿時期的教練，「但目前日本總教練井端弘和並未與大聯盟球員有太多直接的聯繫，雖然今夏他曾赴美與這些球員溝通，但與栗山監督相比，雙方關係仍顯得薄弱。」在大谷拿到世界冠軍時，對於下一屆是否參賽，他表達過積極的態度，稱「目前是這樣想的」但不能保證一定會參加，日媒擔心，大谷正在接受復健治療，為下季「二刀流」做準備，未來1、2年對大谷來說將是非常重要的時期，道奇球團可能會對是否放行大谷打經典賽採謹慎態度。