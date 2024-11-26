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▲文佳菲在今年3月為鄭雨盛生下兒子，但卻遲遲得不到正妻名分。（圖／文佳菲IG）

▲X上還有網友爆料稱，鄭雨盛與另一名26歲模特兒穩定交往中。（圖／翻攝自X）

▲鄭雨盛是實力派演員，本來形象非常良好，如今卻是「晚節不保」。（圖／鄭雨盛IG）

51歲男星鄭雨盛「晚節不保」，近日遭爆與35歲模特兒文佳菲未婚生下一名孩子，疑似又有正牌會計師女友，與26歲年輕小女友，面臨3劈醜聞。他原先要在29日出席韓國電影界盛典「青龍獎」頒獎典禮，角逐影帝寶座，但現在形象嚴重崩壞；韓媒爆料，鄭雨盛在考慮不出席青龍獎了，打算臨陣缺席。對此，鄭雨盛的影迷們則搬出球星C羅護航，認為C羅也有私生子，韓國民眾觀念應該要再開放一點，相關討論引發熱議。鄭雨盛被爆與文佳菲有一個8個月大的兒子，他果斷承認並承諾會對孩子負責，但不打算跟文佳菲結婚。炸裂消息讓粉絲看傻，隨後鄭雨盛又被爆出不結婚是因為有一個正牌會計師女友，但他疑似腳踏多條船，還與另一名26歲模特兒穩定交往1年，兩人的熱吻照也在網路上瘋傳，鄭雨盛好形象可說是徹底崩壞。尷尬的是，鄭雨盛今年憑藉電影《12.12：首爾之春》入圍第45界青龍獎，將跟同部作品的男星黃晸珉及《找死凶宅》李聖旻、《絕地逃生》李帝勳、《破墓》崔岷植等實力派演員搶影帝，若是鄭雨盛得獎還要上台發表感言。原先鄭雨盛宣布確定會出席不逃避，現在卻傳出將臨陣脫逃，估計不會按照原定計畫參加青龍獎頒獎典禮。有死忠影迷不捨鄭雨盛遭攻擊，竟搬出國際球星C羅（Cristiano Ronaldo）舉例，認為C羅大兒子「小C朗」（Cristiano Ronaldo Jr.）的生母也是謎，但他還是史上最佳球員，並不會因為感情問題影響他的表現，認為韓國人思想應該要開放一點，大眾文化發展才能更上一層樓。還有粉絲希望鄭雨盛能照常出席青龍獎，盼主辦單位可以給鄭雨盛一個公開發言的機會。目前鄭雨盛團隊沒正面回應是否真的會取消出席青龍獎，相關渣男討論還在發酵。