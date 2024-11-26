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NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》今（26）日在台北萬豪酒店舉行，論壇場外擺放《NOWnews》首次舉辦的公民提案競賽勝出的八組隊伍提案內容展示牆，吸引許多學生駐足投票討論，特別是課綱議題讓同學們最有感。來自佛光大學歷史系的葉同學告訴《NOWnews》記者，他早上6點就從宜蘭出發，非常認同公民提案競賽第一名《杜芬舒斯的邪惡課綱》。葉同學表示，他剛好就是第一屆108課綱白老鼠，老師學校都不知道怎麼應對，他認為提案當中講到的，培養學生觀察力、洞察力很重要，學生可以表達自己心中的想法，也十分契合《2024國際青浪潮》主題。北商大國貿科的童同學則說，他一直關注偏鄉教育發展，看到課綱議題感觸良多。童同學分享自己赴屏東教小朋友，同一套教材在屏東與台北得到截然不同的反應，感受到資訊落差的嚴重性。台大工科系黃同學也提到，他雖然不是108課綱的學生，但因為大學都持續接家教學生，看到從舊課綱到新課綱的轉變，不管是國中升高中、高一升高二、高三，都感到相當困擾或疑惑。黃同學同時也對另一組隊伍《三年五年高普考》針對行人路權的提案感興趣，他表示自己在通勤上常會騎機車或腳踏車，但台灣的現況來講，不管對行人也好、機車族或汽車族，在交通法規與制度上都還有很多改善空間。來自台北市芳和實驗中學的宮同學表示，他對大直高中《綠色學習改革隊》同學提出的電子書最有感， 雖然讀的學校並不像一般高中體制，但學校依舊使用很多教科書。他時常發現許多課本到了學期末才翻開一兩次，造成紙張浪費。書本重量也會讓身體發育造成負擔