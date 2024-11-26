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▲衛福部發布新版《醫師法施行細則》，牙醫團體批評「自廢武功、喪權辱國」，認為這是為放水特定「波波醫師」與「波波牙醫」量身訂做的標準。（圖／本土小牙醫聯盟提供）

▲衛福部發布新版《醫師法施行細則》，牙醫團體批評「自廢武功、喪權辱國」，認為這是為放水特定「波波醫師」與「波波牙醫」量身訂做的標準。（圖／本土小牙醫聯盟提供）

波波醫師爭議持續延燒，本土小牙醫聯盟11月24日上街遊行，號召超過2千名關心台灣醫療品質的民眾、醫師與學生提出「反特權、守原則、護健康」3大訴求。衛福部部長邱泰源也在隔日緊急發布新版《醫師法施行細則》，牙醫團體今（26）日再批評，根本「自廢武功、喪權辱國」，並認為這是為放水特定「波波醫師」與「波波牙醫」量身訂做的標準。衛福部在11月24日聲明中曾信誓旦旦：「針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。」 然而，新版細則卻被批評更為寬鬆。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺醫師表示，新版《醫師法施行細則》第10至12條中，對於畢業學校的要求， 原本只有「教育部已列入參考名冊」這一項，對比新加坡的擇校標準就已經夠寬鬆了。然而，新的施行細則居然還加入了 「或為當地國政府學校權責機關或其認定的教育專業評鑑團體所認可者」。協會認為，這等於將審查權力交給外國政府，就好比宣佈台灣進口農產品，全部不需要檢驗，對方國家或進口商說合格就合格，完全放棄把關，形同「自廢武功」，簡直是門戶洞開、喪權辱國。第13條中關於遠距教學的條款，儘管各界抗議聲浪高漲，仍然被保留，協會強調，醫學「臨床實習」必須親自操作，遠距教學無法取代其專業需求。新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，部分國外學歷生留在台灣透過網路課程完成學習，其教學品質令人擔憂。如今衛福部承認「遠距臨床實習」，更被質疑是為特定國外學歷生提供特殊優惠。第13條中，原本的「非經一般常態招生或入學管道」條款，經修改後變得更為寬鬆，改為「未有對外公開招生及由公開考試、甄審、推薦或其他相當之方式入學」。協會指出，原條文尚能要求國外學歷生必須通過正常管道入學，至少符合當地正規醫學生的基本標準。然而，修訂後的條文存有更多解釋空間，便於代辦業者的招生操作。此外，新規定未要求國外學歷考生需具備當地語言檢定能力，等於在當地不具醫師執業資格的畢業生也可應考我國國考，國外學歷的專業素質將全面失守。協會解釋，新的「醫師法施行細則」是國外醫牙學歷生的第一道把關，篩選其是否具有國家考試資格。11月24日的遊行訴求之一，即是呼籲政府保留106年學歷採認原則，即使寫入醫師法施行細則，也不能降低標準。醫師執照代表國家對醫師能力的認可，是民眾就醫的重要保障。不過，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟認為，新版細則違背賴清德總統和衛福部前幾日的諾言，大玩文字遊戲，降低學歷審查標準，恐將影響醫師素質並危及全民醫療安全，也呼籲衛福部正視學歷審查的重要性，杜絕放水行為，以維護台灣醫療品質與民眾健康。