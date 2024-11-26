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▲球迷發現陳傑憲拉鍊沒拉，發文討論。（圖／threads）

2024世界棒球12強賽台日大戰在上週日登場，最終中華隊以4：0完封日本隊拿下冠軍，其中「台灣隊長」陳傑憲在比賽中的優異表現，加上寵妻愛子的好形象，吸引眾多粉絲關注。近來也有許多球迷跑去朝聖12強選手看板，但沒想到有人仔細一看，竟發現陳傑憲的褲子拉鍊沒拉，相當驚慌。貼文曝光後隨即吸引2萬人按讚，笑喊「這是隊長的祕密，我們幫忙保守，不要讓大家知道」，但網友認為，應該是廠商的問題。一名球迷近日到國父紀念館捷運站，和中華隊12強選手的看板合照，只見上面有陳傑憲、林昱珉、吉力吉撈・鞏冠、林安可及黃子鵬等人，原PO就站在陳傑憲前面，不過轉頭一看，卻發現陳傑憲的拉鍊似乎沒拉好，表示：「你看！鐵在這邊，拉鍊在下面」，幫忙拍照的朋友仔細一看也驚呼：「對，沒拉欸！」原PO忍不住笑說：「沒拉褲子，傑憲～傑憲石門水庫沒關！」不少粉絲表示，「這篇會爆！怎麼現在才發現啦」、「誰會看那麼仔細啦」、「明天上班經過確認一下」、「大家一起幫隊長保密，記得不要轉發」、「完蛋了，會變成新的打卡景點」，但也有人認為是廠商的疏失，「挑照片的人為什麼會沒發現」、「怎麼沒修圖」、「服裝部門該打屁股，怎麼沒有檢查到。」但也有人分享另一視角的照片，表示「我們同一個地方拍的～我這張照片有拉欸」，許多網友開玩笑說，「可能有人幫他拉起來了」、「他剛剛自己來拉的」。不過有人認為，應該只是距離不夠近，所以看起來像是拉起來了。只是沒想到12強賽除了精彩比賽掀起討論，就連宣傳照也能吸引這麼多球迷關注。