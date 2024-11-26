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NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》今（26）日在台北萬豪酒店舉行，本屆論壇首度與長期關注台灣教育議題的學生團體《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》共同合作，邀請國內外嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，會中邀請到前美國在台協會(AIT)台北辦事處處長司徒文來與現場青年暢談國際議題、美中台關係，並與學生進行問答。在《2024國際青浪潮》跨世代論壇現場，司徒文與青年問答階段，有學生問到，川普與拜登在現在的多線戰爭中扮演的角色，以及目前的人道問題如何解決？司徒文回應，其實很難找到解決方案，川普的政策讓以色列能夠做想做的事，當然他也批評了以色列和哈瑪斯的衝突拖太久，不過川普沒提出真正的解決方案；另一方面，拜登政府則想停止對於平民的轟炸，但拜登任期快結束了，未來在人權這方面，確實在短時間很難獲得重大改善。亦有學生問及司徒文，台新首席經濟學家李鎮宇曾提過川普主義就是保護、孤立、本土、民粹四大主義，從川普各方面的表現來看，這四項主義是否明確表現川普這個人對內對外的政策傾向？司徒文表示，民粹主義在於想獲得民粹支持，也試圖取悅他預設的群眾，民粹主義基本就是做民眾想要你做的事，當然有些事情很難做，也很難讓民眾支持，而在一些實際發生的案例中，有些事情長期來看是好事，但短期內不會得到好處。至於川普主張的孤立主義，司徒文坦言，川普根本不在意其他國家，川普只在意美國自身利益，確認美國有好處，美國經濟好不好或是否繁榮，或是民眾開不開心，他並不在意全球利益，很樂於犧牲其他國家利益，包含他會說多鑽探一些石油，還有美國要開發頁岩油，美國確實有地方能開採頁岩油，然而，開發過程中會對土地和環境造成一些破壞，川普也說過自己不在意氣候變遷，只在意美國更加繁榮，這就是川普想要達到的。如何解讀川普的美國本土主義？司徒文提到，川普並不在意鄰國，就連媒體也報導，他想要對加拿大和墨西哥增加關稅，但美國與兩國經濟密切相關，三國經濟彼此相互依賴，且美國用了很多墨西哥的農產品，也將許多工業產品輸出到墨西哥，川普在演說過程中時常提到「我我我」，但現實世界中，川普的政策只討論美國，這樣的方法可能行不通。