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《NOWnews今日新聞》今（26）日舉辦「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」，高中公民教師黃益中詢問，川普確定當選美國總統後，是否有可能賣掉台灣，前AIT處長司徒文也直言，他不認為美國出賣台灣容易。《NOWnews今日新聞》今舉辦《2024國際青浪潮》論壇，首度與長期關注台灣教育議題的學生團體《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》共同合作，今年首度邀請到前AIT處長司徒文對話。黃益中提到，對於這次美國大選，台灣人的心其實很矛盾，四年前幾乎是一面倒支持川普，擔心拜登上台會傾向中國，但觀察這四年來，美國拜登抗中路線是成功的，但川普國家安全顧問波頓用筆尖跟堅固桌面形容台灣中國關係，不免讓人擔心拜登畢竟是生意人，是否有可能把台灣當作棋子跟中國交易，對台灣年輕人來說，戰爭就在眼前，是否川普有可能賣掉台灣。對此，司徒文回應，雖然無法明確說川普會做甚麼，但要出賣台灣不容易，台灣不只經濟上是美國的交易夥伴，也具有生產半導體等優勢，戰略位置更是重要，台灣對於美國國防很重要，「我不認為出賣台灣容易」，美國政府高層在這些外交政策也很重視台灣，只是很不幸，有些人提到台灣時用語沒這麼精準。司徒文進一步解釋，重新再說一次，波頓回憶錄裡面把台灣比喻筆尖，但波頓也告訴他，美國有些人相當支持台灣，同時對中國警戒，過去支持台灣的人也曾經支持川普，當然可以了解，許多美國友人對台灣相當支持。