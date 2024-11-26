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財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會日前帶領偏鄉的扶助家庭前往高市警局少年警察隊參訪，體驗一日警察工作，少年隊副隊長楊順益也帶領犯罪預防宣導團隊向參訪的偏鄉扶助家庭宣導識詐、打詐新四法、反毒觀念及新興毒品依託咪酯的危害等，讓偏鄉的家長及孩童，除了守住自己的荷包，避免被詐欺集團利用為詐欺車手，並共同將識詐反毒知識推廣至偏鄉。這次參訪行程，由少年隊副隊長楊順益親自為扶助家庭說明，讓他們能了解少年隊駐地的軟硬體設施、仿真毒品區、嫌犯被逮捕後的按捺指紋及照相流程、拋射式電擊器的效用及使用方式，且深入解說少年事件處理過程及保護運作機制；同時結合高市少年輔導委員會資深社工師分享少年輔導的實務經驗，讓偏鄉的扶助家庭感受警察與社工師的專業性質。另外，副隊長楊順益也帶領犯罪預防宣導團隊也藉由這次參訪在各種體驗及寓教於樂的過程中，強化各項犯罪預防的觀念及知識，提升自我保護意識，除了守住自己的荷包，避免被詐欺集團利用為詐欺車手，並共同將識詐反毒知識推廣至偏鄉，一起攜手為社會盡一份心力。