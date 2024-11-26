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2024第三屆WBSC世界12強棒球賽24日落幕，中華隊4：0擊敗日本，拿下隊史在奧運、WBC經典賽和世界12強賽這「三大賽」的首冠。賽後外界關心一壘手朱育賢完成再見雙殺守備回合後的「冠軍球」的下落。棒協證實，目前確定已經確定由曾豪駒總教練交給了中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒手上，球迷不用擔心冠軍球下落不明了。這一場比賽的最後一個打席，日本隊打者栗原陵矢敲出右邊方向平飛球被朱育賢接殺，後者在踩一壘封殺回壘不及的跑者森下翔太，形成雙殺，也幫助中華隊以4：0取勝，拿下冠軍。在比賽結束之後，朱育賢揮臂振奮，也立刻衝向隊友慶祝，全台球迷也陷入沸騰之中，歡慶隊史12強首冠。但這也引來一個問題，這顆相當有紀念價值的「中華隊12強賽史首冠球」後來去哪了？轉交到誰手上？所幸，根據網路上的影片，後續朱育賢將球轉交給了曾豪駒教練，後續棒協內部人員也在社群網站上亮相「冠軍戰最後出局數的球」，確定曾豪駒交到了理事長辜仲諒手裡，不用擔心最後下落不明。我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。世界12強賽24日的賽程，中華隊在冠軍戰對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。