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美國當選總統川普公布美國財長人選，美股四大指數昨（25）日全數走高，道瓊指數再創歷史新高，不過美國總統當選人川普今（26）日在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。也因此拖累台北股市今日的走勢，開盤下跌158.77點、來到22789.6點，盤中在權值股熄火之下，最低一度來到22645.13點、下跌303.24點，終場下跌269.61點或1.17%，收在22678.76點，日K連2黑，並且跌破短期均線5日、10日線，成交量為3092.61億元。大盤走低之際，中小型股也同步走低，櫃買指數開盤下跌0.17點、來到261.63點，終場下跌2.08點或0.79%，收在259.72點，日K連3黑，並且失守月線關卡，成交量為909.14億元。今日個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、金寶、富喬、神達、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、神達、華星光、緯創。權值股全數走低，台積電以1015元開出、下跌15元，最後一盤爆出4407張賣單，終場在最低價1010元、下跌20元或1.94%，日K連2黑，失守5日線，拖累大盤指數就有165點，也就是說有6成以上的跌點是來自於台積電；鴻海賣壓更重，今日呈現開低走低，以207元開出、下跌3.5元，盤中最低來到202元、下跌8.5元，終場下跌8元或3.8%，收在202.5元，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有36點；不過聯發科則是多空震盪，一直在盤面震盪，盤中最高一度翻紅來到1290元，最低一度來到1270元，終場收在平盤價1280元。台積電的走低，也拖累半導體股的走弱，創意下跌逾4%，穎崴、M31、力旺下跌逾3%，汎銓、世芯-KY、弘塑、同欣電、友威科、金麗科下跌逾2%，采鈺、京元電子、威盛、精材、晶心科、錼創科技-KY、南亞科、凌陽創新、矽格、濾能下跌逾1%。連帶設備股也一同走低，蔚華科下跌逾5%，致茂、世禾、中砂下跌逾4%，星雲、博磊、單井、揚博下跌逾3%，昇陽半導體、陽程、均豪、科嶠、亞翔、信紘科、東捷下跌逾2%。不過還是有族群逆勢點火走高，首先是機器人概念股。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一，此話一出，機器人概念股發動攻勢，和大、穎漢、大拓-KY亮燈漲停，高僑上漲逾6%，雷虎上漲逾5%，慧友、羅昇上漲逾3%，所羅門、華碩、全球傳動上漲逾2%，宏碁、昆盈、松翰、盟立、鑫創、佳能上漲逾1%。而以類股漲幅排行來看，化工族群表現最強勁，類股指數上漲逾1%。三福化上漲逾8%，生泰上漲逾2%，南寶、三晃、葡萄王、興農上漲逾1%。此外，汽車族群也有表現，和大亮燈漲停來到66.4元，中華上漲逾4%，東陽、恩德上漲逾3%，順德上漲逾2%，耿鼎、江申、橙的上漲逾1%。昨日走低的航運股今日也重啟攻勢，台灣虎航-創上漲逾4%，長榮航上漲逾2%，亞航上漲逾1%，陸海、長榮、漢翔、華航、捷迅、志信力守紅盤。