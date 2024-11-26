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NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》今（26）日邀請到美國在台協會（AIT）前台北處長、留台長住學者司徒文（William A. Stanton）進行演說。對於川普（Donald Trump）即將在明年1月就任，司徒文直言，川普的政策和對台方針都還在形成中，尚待觀察；不過川普2.0國安團隊則都正面看待支持台灣的重要性，因此他認為，台灣首要還是必須持續跟美國正面互動。司徒文今下午在《2024國際青浪潮》以「新任美國政府及其對台灣的影響」為題進行演說，與台灣學子分享他對川普新政可能發展的看法。司徒文指出，許多觀察家及媒體評論都認為，川普的想法總是變來變去、難以預測；行事風格則往往突發奇想，像是他對烏俄戰爭的態度便是如此。川普在競選總統期間不斷強調要終止烏俄戰爭，且經常宣告自己跟俄羅斯領導人普丁的交情不錯，不少評論認為，川普上任後，可能會要求烏克蘭在領土上做出讓步、放棄加入北約。司徒文認為，這明顯和烏克蘭總統澤倫斯基的看法衝突。他並提醒台灣，可藉由川普對烏克蘭的態度，模擬川普可能的對台想法。至於對中政策，川普競選時曾說要大幅提高關稅。而從他的國安團隊來看，包括準國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）、準國務卿盧比歐（Marco Rubio）及準國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人，其實都被視為對中強硬派，而且經常表達台灣晶片及關鍵戰略的重要性。談到川普接受彭博訪問時，曾說台灣偷走了美國的晶片產業、台灣應該為國防跟美國協防付費等言論，司徒文則認為，川普忽略了台灣其實已經投入高額經費自我防衛。司徒文分析，2022年是美中台三方關係重大改變的分水嶺，川普首次執政時改變了美中關係，接下來的拜登政府則進一步深化這樣的態度。司徒文指出，川普未來政策都還在形成的階段，目前僅能就他競選期間的言論分析。不過，面對川普新政，他認為，台灣首要還是必須持續跟美國正面互動，盡可能從美國方面取得台灣所需要的協助。