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台積電於高雄第一座晶圓廠2奈米廠今（26）日舉行進機典禮，高雄市長陳其邁於議會總質詢受訪表示，因應全球半導體對於先進製程晶片的需求強勁，台積電規劃2奈米第一座廠提早半年時間來進機，市府在人才培育、教育、聯外交通及各項公共服務上亦積極配合台積電及相關材料、零組件相關廠商，全力做好各大科技業全力投資高雄的準備。台積電位在高雄楠梓科學園區的高雄2奈米新廠今天舉行設備進機典禮，高雄市長陳其邁上午在市議會總質詢第一節休息時間接受媒體聯訪時表示，他有受邀觀禮，必做出上述回應。陳其邁提到，因應全球半導體對於先進製程晶片的需求強勁，台積電規劃2奈米第一座廠提早半年時間來進機，市府依照台積電相關需求，配合整個半導體供需情勢，協助台積電順利在高雄落地投資。另外，亦有數十家相關材料設備及零組件等供應鏈廠商進駐到高雄，他相信高雄的2奈米製程，加上台南的5奈米、3奈米製程，再加上行政院積極推動半導體S廊帶的計畫，南臺灣將會是全球最有價值的半導體產業聚落。陳其邁指出，隨著台積電進機跟設廠進度如期進行，高市府為了符合人才培育的需求，媒合陽明交通大學、清華大學在高雄設立分部，產學合作落地培育更多半導體人才。且針對即將進駐的台積電及相關供應鏈廠商之員工人數，在設立新校、學校增班、聯外交通、生活機能等各項公共服務、環境整備亦如火如荼進行中，以讓員工可順利銜接至高雄工作。陳其邁也說，許多原先在新竹或台南員工，終於有機會回到自己家鄉工作，對於帶動高雄市整體產業發展，台積電設廠可說是非常重要的一件事，高雄也持續全力做好台積電擴大投資高雄準備。