我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴今（26）日出席NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，並依序聽取學生們的提案，給予青年學子三點建議，包括要培養思辨能力、與全世界做連結，第三點則是勉勵大家不要怕失敗，解決問題過程難免有挫折與失敗，有批評與反對，然而透過AI等創新工具不斷學習，從中發現如何更快跨越障礙，最後勉勵同學們繼續努力，「有你們在，台灣一定會更進步，大家一起加油！」蕭美琴今日受邀出席NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，逐一聽取學生們提案，包括「展望未來課綱：創造更好的台灣教育」、「街道走走：『戰略性都市主義』與人本交通的公民實踐」、「極簡露營：少即是多，越簡單越自然」、「綠色學習革新 電子書創造新學習」、「in埔在地產業再造，創新整合展未來」、「捷越先鋒」、「108課綱的改革方案」與「社區堆肥提案」，並親自頒贈獎項。蕭美琴致詞時首先感謝主辦單位的邀請，表示過程中與主辦單位溝通很久，因為出門總是勞師動眾，所以難得出門就是要多聽取大家的意見，因此今天很高興有這個機會，可以聽到好幾組團隊的提案，聽完後也覺得非常感動。蕭美琴也坦言，有些問題40年都沒有改變，從她高中就覺得這是問題，包括課綱、學習過程與環境，之前也有學生抱怨，為什麼學習都是用背的，不能提供多一點工具，讓學生們有更多思考、解決問題的機會。蕭美琴也提及學生們提案內容，包括去露營發現問題、走在路上發現對行人不友善的地方，然而其實抱怨很簡單，大家都會，包括你我每天都會抱怨，但真正要去挑戰突破的是去想出解決方案，而解決方式多半是複合式的，有好幾組配套，要照顧這群人但又會影響到另群人的權益，因此解決問題要複合性的思考，都要取得平衡點，另有學生提到無紙化，甚至還能簡化公文，相信很多公務員會很歡迎，讓大家減少不必要的流程。蕭美琴說，相信下一個世代會更好、更有機會，聽完大家的提案，自己對未來更充滿信心，社會進步的來源，就是下一代要比這一代更好，同時給學生們三點建議，首先是現今網路上能夠取得無限量的資源，但要去篩選有意義、有價值與真實的資源，要培養思辨能力，更稱自己在高中時，無法想像未來每個人都有電腦，能夠連結到全世界的資訊。其次是，大家有強大的優勢，就是在這個世代可以連接到全世界，過去寫一封信到美國，來回要兩、三個禮拜的時間，如今可以即時透過視訊面對面，與全世界做連結。第三，大家非常認真，有創造性、創新地想出問體的解決方案，自己到了這個年紀，仍舊每天都在學習，人外有人、天外有天，永遠有比我們厲害的人，在過程中透過AI等創新工具學習，激勵大家用心的方式解決問題，但在過程中可能面臨很多挫折與失敗，也會有批評與反對，但可以從中學習到更快速跨越障礙，提出更有效率的方案。最後蕭美琴表示，今天聽到學生們非常有意義的提案，一方面也要鼓勵大家要繼續努力，「有你們在，台灣一定會更進步，大家一起加油！」