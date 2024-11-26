我是廣告 請繼續往下閱讀

根據人力銀行調查，理組平均起薪比起文組畢業生高將近一倍，教育現場也颳起「重理工輕人文」的現象。前AIT處長司徒文今（26）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」時回應，建議學生還是要看整體趨勢，教育方向往「STEAM （科學、科技、工程、藝術、數學）趨勢是沒有錯的。高中公民教師黃益中指出，根據人力銀行調查，文組與理組起薪相差近一倍，讓許多家長希望學生往理組發展，他並不是百分之百贊成，不過他也好奇，學生傾向往理組發展，這現象在美國也會發生嗎？對此，司徒文表示，現在越來越多壓力迫使學生讀理工，某些點已經達到飽和，就會反過來，AI越來越先進，不需要這麼多人力，情況就會不同。司徒文透露，他辦公室有一位碩士畢業學生聰明，有芬蘭碩士學位，英文很好，卻找不到好的工作，離職時想幫他安排工作，在大學安排職位，但卻只有科技產業才有，而司徒文當時是外交官，具有文學藝術背景，因此自己反而具有優勢，有助於寫文章、好的判斷，發電報給華盛頓，而不是安裝電腦，他的文學藝術背景讓他有很大的優勢，因此建議學生還是要看整體趨勢，教育方向往「STEAM （科學、科技、工程、藝術、數學）」趨勢是沒有錯的。