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中華隊24日於第3屆世界12強棒球賽擊敗日本隊，勇奪冠軍。代表團成員於昨晚(25)日返抵國門，其中包含陳傑憲等11人均來自台南，市長黃偉哲除指派專人接機外，也針對在籍台南職業球員特別加碼100萬元獎金，在地球團統一獅球員30萬元予以鼓勵，教練只要是南市籍或統一獅的教練，一律頒發30萬元獎金，以表達市府對於棒球運動的支持！這次中華隊來自臺南市的成員計有王建民、陳江和、陳傑憲、林安可、潘傑楷及在地職業棒球隊統一獅的高志綱、林岳平、郭俊麟、邱智呈、南英工商校友莊昕諺、黃子鵬。市長黃偉哲特別指派體育局偕同南英工商棒球隊陳献榮教練、郭愿杰教練及隊員到場獻花迎接，轉達市長祝福之意，慶賀我國拿下世界冠軍的殊榮。黃偉哲表示，南市原定於安平區永華國民運動中心及新營區南瀛綠都心公園舉辦直播應援活動，在台灣隊晉級冠軍戰後，因應廣大市民朋友許願，同步加開大遠百成功店戶外廣場及市立棒球場2地直播場次，更是全台唯一開放棒球場轉播的城市，當晚永華國民運動中心、市立棒球場、南瀛綠都心3處轉播共吸引1萬多名民眾揮舞加油棒、應援毛巾等，共同渡過熱血沸騰的一晚。黃偉哲表示，南市被視為棒球興盛的都市，也是許多棒球好手如王建民、陳江和的發源地，市府推動棒球運動不遺餘力，針對此次在籍台南職業球員特別加碼100萬元獎金，在地球團統一獅的球員提供30萬元予以鼓勵，另勞苦功高的教練，只要是南市籍或統一獅的教練，一律頒發30萬元獎金，以表達市府對於棒球運動的支持，期待選手們能再接再厲，為台南爭光！體育局長陳良乾表示，台南已興建我國首座複合型棒球場地亞太國際棒球訓練中心，未來也會打造更好的棒球運動場域，積極投入各項資源，期能提升南市棒球水準。此外，此次台灣隊封王有助於帶動台灣職棒觀賽潮，讓我國棒球產業發展更趨盛行。