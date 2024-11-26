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▲葛如鈞強調，先進製程必須在台灣，達到「Everyone + Taiwan」，讓所有地方都有台灣科技業。（圖／NOWnews攝影中心）

NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》今（26）日舉行，國民黨立委葛如鈞詢問前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton），美國總統當選人川普對於台灣晶片產業影響，司徒文認為川普應該對於台美晶片合作毫無知悉，甚至可能不知道台積電在美國已設廠，但他自身期望台美間可以繼續維持合作關係。葛如鈞提到，區域和平及台灣的安全絕對是跨黨派議題，國民黨一直以來也都維持「親美、友日、和陸」的策略，2022年也到美國成立駐美黨代表處，確保跟美國維持親密、親近的合作跟交往。而他身為關注科技委員，相信科技在台灣不只是護國群山，更是我國重要經濟來源。然而，川普先前有提到，台灣偷走晶片產業，雖然「stolen」在英文語境沒有那麼嚴重，但川普當年執政，確實讓台積電到美國設廠。他補充，外界頻繁提到「Taiwan+1」，也就是所有製造都在台灣之外的地方，但他認為，如果全球化趨勢不可逆轉，當然很樂見台積電到各個地方，但是先進製程必須在台灣，達到「Everyone + Taiwan」，讓所有地方都有台灣科技業。葛如鈞詢問司徒文，進入川普第2任期，是否可能對台灣晶片產業有更多作為，包括導致台積電及相關供應鏈必須到美國設廠，這對於台灣未來半導體產業到底會帶來什麼樣的影響？司徒文首先解析，川普絕對不清楚美國跟台灣半導體合作的歷史，甚至可能不知道台積電有在美國亞利桑那州設廠，「對於美國人民來說，他會有這樣的發言其實讓人有點沮喪。」他強調，不僅台灣與美國間雙方合作，台灣與其他國家在半導體結盟都有相同關係，川普會說出「偷走晶片產業」、「輸贏關係」，其實就是不清楚產業及國際貿易，貿易當中本來就存在有人獲益更多。他過去見證台積電工廠的成立，認為這就是台美關係合作的結晶，希望可以看到持續看到雙方合作，「我認為美國政府的官員也想到類似關係。」另外，葛如鈞指出，川普已經認命科技大亨伊隆．馬斯克（Elon Musk ）執掌新政府的「政府效率部」，詢問司徒文接下來川普新政府對於新科技，包括AI是否採取更寬廣態度？司徒文同樣認為，川普不熟悉AI，也坦言自己也不清楚AI，更笑說曾經有學生在回答問題時給出精湛的答案，結果被發現是用AI回答。他表示，AI對於教育的挑戰相當大，包括老師怎麼評比學生，「它可以是好的力量，也可以用在負面」，因為學生就不去學習，而是只會在AI上面下指令找答案。對於AI的未來，川普政府並沒有太多論述，反倒是美國電腦科學家、專家更擔憂，認為AI會影響政府決策，「擁有高度科技發展台灣，也必須要留意。」