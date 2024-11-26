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▲東海大學政治系教授邱師儀參加由《NOWnews今日新聞》於今（26）日舉行的NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，在會中與前AIT處長司徒文對談。（圖／NOWnews攝影中心）

《NOWnews今日新聞》於今（26）日舉行NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，攜手學生團體「EdYouth 臺灣一滴優教育協會」，以青年視角探討國家改革與社會解方。前AIT處長司徒文在與東海大學政治系教授邱師儀對談時，也針對了美中關係及川普內閣年輕化等議題進行討論，展現跨世代對話的深度與視野，為全球變局中的台灣尋找未來方向。《NOWnews今日新聞》於今日在台北萬豪酒店舉行NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量，並為社會議題提供解方。而本次《2024國際青浪潮》是首度與長期關注台灣教育議題的學生團體「EdYouth 臺灣一滴優教育協會」共同合作，並邀請到副總統蕭美琴、前AIT處長司徒文、奥運金牌得主李洋、總統府副秘書長何志偉、立委葛如鈞、東海大學政治系教授邱師儀、高中公民教師黃益中、金鐘獎主持人視網膜前來參加，並與來場青年面對面。邱師儀在會中表示，《NOWnews今日新聞》一直以來都很關心學生的聲音，包括18歲投票權等事務。由於此次《2024國際青浪潮》並非邱師儀首次與司徒文面對面，先前也曾今在NOWnews今日新聞美選特別節目《全球霸主之爭》中專訪司徒文，邱師儀在訪談中提到了當時的節目高達上萬點閱，也推薦現場與會者後續也能觀看當時所討論的相關議題。邱師儀在會中向司徒文提問，指出在日前於秘魯首都利馬舉行的2024亞太經濟合作會議（APEC）期間，中國國家主席習近平與美國總統拜登進行會談，當時習近平提到美中之間沒有要競爭、要尋求和平之道，而中國駐美國大使謝鋒也稱中國沒有要取代美國當老大，這些話雖然是對拜登說的，但對川普來說會代表什麼意涵。司徒文認為，習近平是要指出，美國有四條不應該跨越的紅線，而這對於美國對中國、對台灣的政策至關重要，包括美國不應該超越有關台灣問題的紅線、不能跟中國談民主人權、不能質疑中國對台灣的作為、不能批評中國的發展。司徒文直言，在媒體所報導的範圍內，拜登並沒有回應，也沒有質疑「你（中國）怎麼敢告訴我們哪些紅線不能跨越？」，司徒文認為拜登處理的並沒有很好，「如果我們以相互尊重的方式對待彼此，就應該有開放的對話，而不應設置條件限制對話的方向。」他表示，習近平這番話，是為了向川普宣告，美國有不能跨越的紅線。後續，邱師儀針對「川普2.0」內閣人事任命，指出有許多被川普提名的內閣成員人都十分年輕，包括駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）、白宮聯絡官史蒂芬．張（Steven Cheung，下稱史蒂芬）、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）等都是所謂「80後（1980年後出生）」。邱師儀指出，右翼一般給人印象都較為年老，但這波川普的人事任命可以看出右翼有年輕化的跡象。邱師儀向司徒文提問對此有無看法以及認為與川普第一任相比會有什麼改變。對此，司徒文表示，「川普2.0」有個主要標準，即是「忠誠度」，以及是否支持他的政策方向。因此，他選擇了像是共和黨籍聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）來出任司法部長，但蓋茲已經因在法律領域的成就有限，且涉及了許多犯罪行為，而遭到大量反對而不得不退出提名。司徒文也提到，川普此次用人也引起不小爭議，甚至連共和黨都懷疑部分人選的資格。尚無法知曉最後的「川普2.0」政府會是如何，但很明顯的是，與其說挑選標準是基於專業資格，川普最優先的考量是那些能夠迎合他政策方向的人選。