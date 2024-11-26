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▲NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，學生把握機會踴躍發言提問。（圖／NOWnews攝影中心）

NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》今（26）日於台北萬豪酒店舉辦，議程包括公民提案、金牌選手李洋退役後的公民參與，以及前AIT處長司徒文分享最新的美中台局勢，都讓學生開拓除了教科書以外，不一樣的視野。台大碩士生魏同學第一次近距離聆聽副總統蕭美琴演講，他認為蕭副總統的口條、以及表達青年的政治參與，都具有渲染力，讓他覺得很有趣。藉由公民提案的分享，了解現在年輕人對於教育或創新、政治或政策上的應用，都有多方面吸收。中興高中廖老師今天一早專程從南投啟程北上參加論壇，他特別關注教育議題，在偏鄉服務的廖老師，有七成學生都是布農族原住民，在全民瘋棒球的時刻，他也想藉此機會呼籲體育署，有更多資源挹注偏鄉學校棒球隊。政大碩二生莊同學也不約而同談到，教育政策對社會的重要性。他認同提案隊伍提出的重塑課綱、改變創新的概念，也看到蕭副總統提出的，很多問題二三十年都沒有變，如同行人議題。他表示藉由這次參加論壇可以讓學生探討公共政策，是個很好的機會。李洋的經驗分享也給同學們帶來很大的激勵與幫助。台大新聞所林同學表示，李洋一開始提到自己不是優秀的選手，因為有後面不斷地堅持，才有今天大家看到的成果。他也讚賞李洋不只在自己專業領域很厲害而已，也逐漸把這份專業，轉移到公共領域的貢獻。「不是因為看到希望才堅持，是堅持了才看到希望」，林同學特別把這句話記起來，受益良多。前AIT處長司徒文精闢解析川普2.0與美中台新局，則是為現場年輕人解惑。剛畢業正在等當兵的台體大許同學表示，近來政論節目討論美國大選，各家觀點不盡相同，可以藉由前AIT處長司徒文老師講解，會比較趨近真實的美國人觀點。許同學也說，很多人討論川普會不會要台灣交保護費？甚至「賣掉」台灣？司徒文今天的說法，可以讓很多人解答心中的疑惑。