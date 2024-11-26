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台北股市今（26）日終場下跌269.61點或1.17%，收在22678.76點，日K連2黑，並且跌破短期均線5日、10日線，成交量為3092.61億元；其中三大法人合計賣超185.61億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2買「由買轉賣」賣超292.54億元；投信「連7買」，今日買超33.95億元；自營商（自行買賣）結束連5買「由買轉賣」賣超17.02億元，合計三大法人賣超185.61億元。美國當選總統川普公布美國財長人選，美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數再創歷史新高，不過美國總統當選人川普今日在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。也因此拖累台北股市今日的走勢，開盤下跌158.77點、來到22789.6點，盤中在權值股熄火之下，最低一度來到22645.13點、下跌303.24點，終場下跌269.61點或1.17%，收在22678.76點，日K連2黑，並且跌破短期均線5日、10日線，成交量為3092.61億元。中小型股也同步走低，櫃買指數開盤下跌0.17點、來到261.63點，終場下跌2.08點或0.79%，收在259.72點，日K連3黑，並且失守月線關卡，成交量為909.14億元。權值股全數走低，台積電以1015元開出、下跌15元，最後一盤爆出4407張賣單，終場在最低價1010元、下跌20元或1.94%，日K連2黑，失守5日線，拖累大盤指數就有165點，也就是說有6成以上的跌點是來自於台積電；鴻海賣壓更重，今日呈現開低走低，以207元開出、下跌3.5元，盤中最低來到202元、下跌8.5元，終場下跌8元或3.8%，收在202.5元，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有36點；不過聯發科則是多空震盪，一直在盤面震盪，盤中最高一度翻紅來到1290元，最低一度來到1270元，終場收在平盤價1280元。今日個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、金寶、富喬、神達、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、神達、華星光、緯創。