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▲楊皓如發文引來人妻們共鳴。（圖／翻攝自楊皓如臉書）

▲楊皓如常分享對時事的看法。（圖／翻攝自楊皓如臉書）

▲陳傑憲（左）昨在機場千里尋妻。（圖／記者李政龍攝）

「台灣隊長」陳傑憲不只在球場上實力受到討論，私下愛家形象也成為新一代「國民老公」，尤其他在冠軍賽後，整場找老婆，以及昨（26）日回台後在機場護送妻兒的樣子再度圈粉，楊皓如就在臉書發文，表示這社會男人會因為多做一點就被讚美，但她最佩服的其實是陳傑憲的老婆綺綺，因為當老公沒日沒夜練習時，不知道會度過多少偽單親的夜晚。楊皓如在臉書分享，最近陳傑憲因為12強賽事受到關注的細節，找老婆、哄兒子的好男人形象，已經成功逼死家家戶戶的「老公們」了，「我想說的是這個社會，男人會因為只是多做一點就被讚美，而女人則是少做了一點就被嫌棄，我們給人夫/父親的標準是否太低。」楊皓如坦言，自己最佩服的是陳傑憲的老婆綺綺，「天知道當運動員的另一半有多困難，數不清偽單親的日子、眼看著老公耗損青春體力照顧他受傷的時刻、陪著他默默無名收入不豐的生活、承受著不被看好酸言酸語的懷疑、有時候還要被搬上檯面品頭論足⋯還有更多是即使老公在家裡客廳、在公園、在等烤香腸、在夫妻談心的時間，依然不斷地在旁邊拉筋、半蹲、投球接球的練習動作，我光想到都覺得煩躁。」楊皓如認為，陳傑憲有多成功，多迷人，綺綺就有多獨立、多懂事，「致敬每個偉大的男人背後，那位心理素質強大、堅忍不拔的女主人。」楊皓如也在留言處喊，「此篇為讚揚老婆文，不需再留言稱讚隊長謝謝！」讓許多人妻、人母都感同深受。昨班機一抵台，總教練曾豪駒率先步出班機，接著是台灣隊長陳傑憲，他身穿西裝戴著黃色墨鏡，單手抱兒展現帥度，接著是一系列的合照環節，陳傑憲也歸隊將兒子交給老婆照顧，由於第二航廈外面擠滿了球迷，還有人拿球給他簽名，陳傑憲也擔心沒辦法照顧好妻兒，出聲要人先護送老婆和小孩，要球迷先耐心等候，「等我一下，我要讓我老婆先走，讓我老婆和兒子先走，不好意思。」不斷地重複這句話，並將她們帶到安全的地方，圈粉無數。