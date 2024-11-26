好市多「2024黑色購物節」昨（25）日起跑，今（26）天進到第二天，活動預計會持續到12月1日，這次預計有超過500個優惠品項，每天在台灣好市多都會公布最新優惠，目前蘋果相關商品的優惠還沒有特別有感，但相較於蘋果官網還是有便宜了一些，《NOWnews》整理好市多內湖店價格方便民眾比價。此外，台灣大哥大、遠傳則有iPad mini 7的專案價推出，最低0元起。
黑五購物節指標性的店家就是美式賣場好市多，不少人相當關注蘋果商品的優惠，記者實際在內湖店直擊牌價，iPhone 16 系列有部分都只剩展示機，但應該會陸續補貨。整理好市多黑五蘋果商品價格如下：
👉iPhone 16系列、 AirPods Pro 2價格清單
電信商則陸續開賣iPad mini 7，即日起到遠傳申辦最新iPad mini，搭配輕鬆付方案，每月最低599元享5G飆網體驗，搭配指定資費享專案價0元，加碼再送Apple Pencil Pro、AirPods果粉必備好禮任選，此外，遠傳獨家再加碼，購買iPad mini全系列（含新申辦/攜碼/續約/空機）舊機換新機加碼最高500元，買空機，再送「65W氮化鎵超快速充電器 」
台灣大今(26)日起實體及網路門市同步開賣最新iPad mini 7，售價16,900元起，網路門市提供獨家優惠，即日起至11月30日，搭配5G指定專案0元起，再送1,000元momo幣、200元myfone online電子禮券及600元myfone online折價券；續約升級資費用戶，登記最高再送2,000元回饋；且不論搭配門號專案或購買空機，均有機會抽價值萬元以上的PS5 Slim 30週年紀念套組及iPhone 16。
我是廣告 請繼續往下閱讀
👉iPhone 16系列、 AirPods Pro 2價格清單
- iPhone 16 128GB 好市多售價28899元，蘋果官網售價29900元
- iPhone 16 256GB 好市多售價32299元，蘋果官網售價33400元
- iPhone 16 PLUS 128GB 好市多售價31799元，蘋果官網售價32900元
- iPhone 16 PLUS 256GB 好市多售價35199元，蘋果官網售價36400元
- iPhone 16 Pro 128GB 好市多售價35699元，蘋果官網售價36900元
- iPhone 16 Pro 256GB 好市多售價39079元，僅剩展示，蘋果官網售價40400元
- iPhone 16 Pro 512GB好市多售價45799元，蘋果官網售價47400元
- iPhone 16 Pro Max 256GB 好市多售價43439元，僅剩展示，蘋果官網售價44900元
- AirPods Pro 2 Type C，好市多售價6689元，蘋果官網售價7490元
- iPad 10 64GB，好市多售價10889元，蘋果官網售價11900元
- iPad 10 256GB，好市多售價15599元，蘋果官網售價16900元
- iPad Air 11吋 M2晶片128GB，好市多售價18299元，蘋果官網售價19900元
- iPad Air 11吋 M2晶片256GB，好市多售價21599元，蘋果官網售價23400元
- iPad Air 13吋 M2晶片128GB，好市多售價24899元，蘋果官網售價26900元
- iPad Air 13吋 M2晶片256GB，好市多售價28099元，蘋果官網售價30400元
- iPad Pro 11吋 M4晶片512GB，好市多售價38609元，蘋果官網售價41900元
- iPad Pro 13吋 M4晶片256GB，好市多售價42209元，蘋果官網售價45900元
- iPad Pro 13吋 M4晶片512GB，好市多售價49409元，蘋果官網售價52900元
- Apple Pencil Pro 好市多售價4165元，蘋果官網售價4390元
- ＭacBook Air 13吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價29897元
- ＭacBook Air 13吋 M3晶片 16+256GB，好市多售價34459元，蘋果官網售價35900元
- ＭacBook Air 15吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價38997元
- ＭacBook Air 15吋 M3晶片 16+256GB，好市多售價41179元，蘋果官網售價42900元
- iMac 24吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價41599元，僅剩展示
電信商則陸續開賣iPad mini 7，即日起到遠傳申辦最新iPad mini，搭配輕鬆付方案，每月最低599元享5G飆網體驗，搭配指定資費享專案價0元，加碼再送Apple Pencil Pro、AirPods果粉必備好禮任選，此外，遠傳獨家再加碼，購買iPad mini全系列（含新申辦/攜碼/續約/空機）舊機換新機加碼最高500元，買空機，再送「65W氮化鎵超快速充電器 」
台灣大今(26)日起實體及網路門市同步開賣最新iPad mini 7，售價16,900元起，網路門市提供獨家優惠，即日起至11月30日，搭配5G指定專案0元起，再送1,000元momo幣、200元myfone online電子禮券及600元myfone online折價券；續約升級資費用戶，登記最高再送2,000元回饋；且不論搭配門號專案或購買空機，均有機會抽價值萬元以上的PS5 Slim 30週年紀念套組及iPhone 16。