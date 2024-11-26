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▲iPhone 16系列好市多價格曝光，但部分商品只剩展示。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone 16 128GB 好市多售價28899元，蘋果官網售價29900元

iPhone 16 256GB 好市多售價32299元，蘋果官網售價33400元

iPhone 16 PLUS 128GB 好市多售價31799元，蘋果官網售價32900元

iPhone 16 PLUS 256GB 好市多售價35199元，蘋果官網售價36400元

iPhone 16 Pro 128GB 好市多售價35699元，蘋果官網售價36900元

iPhone 16 Pro 256GB 好市多售價39079元，僅剩展示，蘋果官網售價40400元

iPhone 16 Pro 512GB好市多售價45799元，蘋果官網售價47400元

iPhone 16 Pro Max 256GB 好市多售價43439元，僅剩展示，蘋果官網售價44900元

AirPods Pro 2 Type C，好市多售價6689元，蘋果官網售價7490元

iPad 10 64GB，好市多售價10889元，蘋果官網售價11900元

iPad 10 256GB，好市多售價15599元，蘋果官網售價16900元

iPad Air 11吋 M2晶片128GB，好市多售價18299元，蘋果官網售價19900元

iPad Air 11吋 M2晶片256GB，好市多售價21599元，蘋果官網售價23400元

iPad Air 13吋 M2晶片128GB，好市多售價24899元，蘋果官網售價26900元

iPad Air 13吋 M2晶片256GB，好市多售價28099元，蘋果官網售價30400元

iPad Pro 11吋 M4晶片512GB，好市多售價38609元，蘋果官網售價41900元

iPad Pro 13吋 M4晶片256GB，好市多售價42209元，蘋果官網售價45900元

iPad Pro 13吋 M4晶片512GB，好市多售價49409元，蘋果官網售價52900元

Apple Pencil Pro 好市多售價4165元，蘋果官網售價4390元

ＭacBook Air 13吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價29897元

ＭacBook Air 13吋 M3晶片 16+256GB，好市多售價34459元，蘋果官網售價35900元

ＭacBook Air 15吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價38997元

ＭacBook Air 15吋 M3晶片 16+256GB，好市多售價41179元，蘋果官網售價42900元

iMac 24吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價41599元，僅剩展示

▲iPad mini 7 台灣大和遠傳即日起開賣，搭配資費最低0元就把平板帶回家 。（圖／翻攝Apple官網）

好市多「2024黑色購物節」昨（25）日起跑，今（26）天進到第二天，活動預計會持續到12月1日，這次預計有超過500個優惠品項，每天在台灣好市多都會公布最新優惠，目前蘋果相關商品的優惠還沒有特別有感，但相較於蘋果官網還是有便宜了一些，《NOWnews》整理好市多內湖店價格方便民眾比價。此外，台灣大哥大、遠傳則有iPad mini 7的專案價推出，最低0元起。黑五購物節指標性的店家就是美式賣場好市多，不少人相當關注蘋果商品的優惠，記者實際在內湖店直擊牌價，iPhone 16 系列有部分都只剩展示機，但應該會陸續補貨。整理好市多黑五蘋果商品價格如下：電信商則陸續開賣iPad mini 7，即日起到遠傳申辦最新iPad mini，搭配輕鬆付方案，每月最低599元享5G飆網體驗，搭配指定資費享專案價0元，加碼再送Apple Pencil Pro、AirPods果粉必備好禮任選，此外，遠傳獨家再加碼，購買iPad mini全系列（含新申辦/攜碼/續約/空機）舊機換新機加碼最高500元，買空機，再送「65W氮化鎵超快速充電器 」台灣大今(26)日起實體及網路門市同步開賣最新iPad mini 7，售價16,900元起，網路門市提供獨家優惠，即日起至11月30日，搭配5G指定專案0元起，再送1,000元momo幣、200元myfone online電子禮券及600元myfone online折價券；續約升級資費用戶，登記最高再送2,000元回饋；且不論搭配門號專案或購買空機，均有機會抽價值萬元以上的PS5 Slim 30週年紀念套組及iPhone 16。