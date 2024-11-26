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▲提及國會衝突，葛如鈞首曝過去在對峙時問對方一問題，而答案讓他相當難過。（圖／NOWnews攝影中心）

《NOWnews》今（26）日舉辦跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，下午場邀請包括美國在台協會前處長司徒文、公民教師黃益中、藍委葛如鈞與東海大學政治系教授邱師儀進行對談，有學生問及怎麼看現今國會衝突，無助於議題討論，黃益中坦言，現在國會堪稱20年來打最兇、往死裡打，而葛如鈞也透露在攻防時曾詢問對方一句話，得到的答案讓印象深刻，直呼「我心碎了」。對於國會衝突亂象，黃益中說，自己觀察台灣政治20、30年時間，其實過去打架認為都是政治上宣傳動作，因為國會若是少數服從多數，那什麼事都用表決，什麼事都不用做了，因此不只是只有比票數，還要透過協商，讓前院長王金平才被稱之為是「喬王」，而美國則是用「bridge」（橋樑）一詞。但黃益中也說，認為今年國會是20幾年來打著最兇，是真打、往死裡打，仇恨值堪稱史上最高，就公民老師立場來說不認為是好事，還是回到老話一句不是只有都比票數，但國會衝突升高，確實是給學生們壞榜樣，如此以來以後立委是否就變成要找館長、拳擊金牌等，對下一代公民素養不是好事，政治上動作可以有，但民生的法案，大家可以好好喬。黃益中表示，自己比較老派，相信台灣人的純樸跟善良，至少大家真心想要解決事情，當然談判不可能什麼都要不到，會有善的循環，但看到現今的國會生態，感覺不出善的循環，也為此感到心酸。葛如鈞首先則向大家致歉，自己是代表國民黨，希望所有人都是堅決擁護和平、反對暴力，也希望學生不要步上後塵，也提及自己是書生，進到國會本來要進行口舌之爭，未料變成身體碰撞，有透露過去在衝突現場發生一件很難過的事情， 攻防時曾詢問對方一句話，好奇若攝影機都關機、手機無法發送訊號，「你們還會這樣嗎？我們還會這樣嗎？」而對方稱「當然不會呀」對此心中感到非常難過，「我心碎了」。葛如鈞說，立委大家需要曝光度，需要第四權報導，但也認為立院議事討論相對太過傳統，為什麼要跑位佔據主席台，就是因為要在特定的位置發言，若可以到處都是主席台，到處可以按鈕投票，就不需要搶位置與排隊，有更多先進民主的空間，包括數位投票等作法，若用舊方法必然會發生一樣的事情，但也相信很多事情可以討論，也有很多方式可以溝通。