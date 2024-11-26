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▲劉爾金夫妻開貓咪咖啡廳。（圖／民視提供）

藝人劉爾金與太太曾瑩玥跨足餐飲業，今（26日）攜手日本知名療癒系咖啡廳品牌CaféMocha，在台北盛大開幕貓咪咖啡廳，夫妻倆近日一起到東京看12強賽事，他興奮表示，回程時剛好跟球員搭同一班飛機，聽到機場廣播中華隊奪冠，整架飛機都嗨翻。除了經營貓咪咖啡廳，劉爾金也分享了近期與太太一同前往日本觀看棒球賽的趣事，他興奮地表示：「在東京巨蛋看到中華隊擊敗美國隊，真的太嗨了！而且我們還搭飛機回家時，剛好聽到機長廣播中華隊奪冠的消息，整架飛機都沸騰了。」劉爾金夫婦私下是貓奴，他們透露，之所以會想開貓咪咖啡廳，是希望提供一個讓大家能夠放鬆身心，與可愛貓咪陪伴的空間，店內不僅有17隻來自日本的萌貓，更打造了充滿日式溫馨氛圍的空間，讓顧客能在此盡情享受療癒時光。