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《NOWnews》今（26）日舉辦跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，下午場邀請包括美國在台協會前處長司徒文、公民教師黃益中、藍委葛如鈞與東海大學政治系教授邱師儀進行對談，有學生問及誰執政對台灣好，邱師儀認為解方是台灣12強奪冠的氛圍，大家為心中中華隊、台灣隊歡呼，不會互相攻擊，而各個政黨都有其問題，民進黨在腐化中，國民黨問題也是很深，民眾黨制度化不夠高，年輕人就是台灣的未來，如同本次中華隊奪冠一般，拋開包袱是很大的因素，無論是誰的執政都不能忽略年輕人，才能跨越鴻溝。邱師儀說，無論是誰執政，解方就是台灣奪冠氛圍，大家各自為中華隊、台灣隊歡呼，這才是他想要看到的台灣，台灣其實很多議題不用去吵，而各個政黨都有其問題，民進黨在腐化中，國民黨問題也是很深，民眾黨制度化不夠高，每個黨都各自的問題，但年輕人是台灣的希望。邱師儀也提及本次中華隊打贏日本隊，稱這完全不是僥倖，自己作為不專業棒球迷，年輕人擺脫大中華思維、儒家思想，拋開包袱是很大的因素，不管誰執政都不能忽略年輕人，像是許多先進國家都有18歲公民權等議題，要年輕人才能跨越鴻溝。葛如鈞則說，不容易有完美的政黨，否則就不用選舉了，能理解國民黨的包袱，認為國民黨有在試著改變中，鼓勵年輕人出發，也認同真正的問題不在於誰執政，而是誰投票，有沒有具備媒體素養 與民主教育，另強調台灣要有更多的討論，在台灣不要害怕討論議題被貼標籤，要思辨而非批判。黃益中則提及勞動部公務員輕生一事，事後調查報告引發眾怒，不僅隔天總統賴清德與行政院長卓榮泰先後道歉，讓他想起過去洪仲丘事件，當時前總統馬英九到台中慰問家屬稱「我管定了」，事後國防部卻稱「完全沒有畫面」，讓25萬人穿白衣走上凱道，堪稱是「八月雪」，因此國民黨從此就塌了，無論哪一個政黨，若沒辦法第一時間讓民眾信服，「下一個倒的就是民進黨」。