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▲「最強狗仔」葛斯齊在節目《11點熱炒店》爆料中國世界級球星的渣男行徑。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YT）

▲該名女星遭勒索，葛斯齊決定直接告訴女方真相。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YT）

「最強狗仔」葛斯齊在節目《11點熱炒店》爆料，中國世界級球星交了一線女星女友，由於女方家世顯赫，他竟因欠下巨額賭債，出賣女友性愛片給債主，妄想勒索女方，是在葛斯齊接到爆料後，看不下去跟女方說，整件事情才曝光，該名男星的身分也被起底，但女星卻始終是個謎，讓現在來賓瘋猜女星的名字是「兩個字」，男方則是打桌球的。葛斯齊表示，該名女星家世顯赫，顯赫到能夠呼風喚雨，甚至在剛出道的時候就接演好萊塢的電影作品，外型也非常亮眼，有一次葛斯齊接到一通來自緬甸的電話，對方問說能不能討論一件事，他們有債需要狗仔幫忙去催，「這個人（球星）欠我們1700萬人民幣（7624萬新台幣）。」對方以該名球星的八卦去交換葛斯齊他們幫忙逼賭債。葛斯齊透露，該名球星因為還不出賭債，竟出賣女友的性愛畫面，「這個球星竟然把他這個女星『吃香蕉』的畫面提供給債主。」該名爆料者強調，提供消息並不是要葛斯齊他們去找男方要錢，是要找女生勒索，「女生家裡很有錢！我說這個太誇張，這等於是勒索你知道嗎？我們不可能做這件事情，但是我們的職責是什麼？查證嘛。」葛斯齊決定無論消息真假，先通知該名女星，女方也真的和他們見面了解詳情。當時是2019年，一行人見面時，葛斯齊立刻問兩人是否在交往，是否知道男方在外有欠債，「她說她不知道，我們就跟她說，那有一個性愛畫面，妳自己本身有印象嗎？」女方聞言一語不發，他們心裡就有答案了，所以主動提供女方爆料者的電話，「不到兩個月那個緬甸男被抓了，沒想到他把消息留給他澳門的財經記者朋友，他不管你查不查證，一看畫面就是本人，他就直接出了，還附上欠款借據，這個球星就被挖出來了，但是女星一直沒有被點名。」現場其他記者也好奇問：「女星（名字）是兩個字嗎？」葛斯齊曖昧回答：「包含2個字！」又被問道：「這一個女星她出道年份是多少？」葛斯齊則坦言：「其實她算晚出道，算新生代。」有人問：「女星代表作是什麼？」葛斯齊透露，她的代表作是在中國特殊建築拍成的電影，不僅如此，他也表示，男方打的球類是「掌上握得住」的大小，引發瘋猜是「桌球」，答案呼之欲出。