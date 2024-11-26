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美國總統當選人川普放話，要對中國等3國祭出關稅措施，台股今（26）日一度下殺300點，終場收22678.76點，下跌269.61點。金管會則拿出數據喊話，今（2024）年截至11月25日止，台股仍上漲27.98%，今年至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，國內上市櫃公司累計營收約35.58兆元，年成長11.92%，為歷年同期最高，對於國際金融情勢變化，金管會將持續密切關注。美股前一交易日4大指數均漲，漲幅介於0.27%至0.99%，台股收盤則下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量3092.61億元，外資賣超269.58億元。同時段，香港漲0.28%，上海漲0.21%，新加坡跌0.27%，韓國跌0.58%，日本跌1.53%。不過，金管會表示，今年截至11月25日止，台股上漲27.98%，相較日本漲幅15.89%、新加坡漲幅15.16%、香港漲幅12.34%、上海漲幅9.71%、深圳漲幅9.41%、韓國跌幅4.55%、美國道瓊漲幅18.70%。台股集中市場日均成交量約4190.68億元，相較去年同期增加51.24%。此外，今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%，國內上市櫃公司截至113年10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。而截至11月25日，信用交易的整戶擔保維持率為170.63%。