我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊在本屆世界棒球12強冠軍賽以4：0擊敗日本，拿下史上首座一級國際賽冠軍，今天下午全隊參加棒球英雄大遊行，「台灣隊長」陳傑憲在總統府代表致詞時，講到哽咽，特別是看見台灣人民為他們歡呼時「真的很感動」，內心充滿感謝，往後能夠抬頭挺胸走向國際。中華隊今天下午從總統府前展開「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，接受民眾的熱情歡呼，最後來到總統府，先是走過三軍儀隊的榮耀劍門後，再接受總統賴清德、副總統蕭美琴一一握手、擊掌致意。最後陳傑憲代表中華隊成員上台致詞講到哽咽，總教練曾豪駒也紅了眼眶。「講到這個就想哭，真的很謝謝我的隊友們，我們一步一步慢慢的走，走到世界的最頂點，其實我沒有想過我們可以得冠軍，我也沒想過，我們這個世代能夠拿世界冠軍，但我想講的是，也謝謝我們這個世代，我們的努力被世界看見，謝謝教練團帶領著我們這個世代的選手們，勇往直前地闖，我們拿下世界冠軍。」陳傑憲說。陳傑憲說，「然後我想跟選手講，記住這次世界冠軍的滋味，我們是台灣人民的驕傲，也希望往後，我們都能夠代表台灣，去世界拿下更好的成績。」「尤其今天看到台灣人民在揮手，為我們歡呼的時候，我的心裡覺得很感動，我從來沒想說，我能夠讓台灣的人民為我感到驕傲，也沒想過我們能夠用我們的球技，讓世界看見我們台灣，一切一切超乎我的想像，之前覺得我真的很渺小，沒辦法看見我，叫出我是誰，更何況是我們台灣的棒球。」陳傑憲說。「但這次真的很謝謝各位教練團、球員、後勤團隊，讓世界真的看見了台灣，往後我們能夠抬頭挺胸走向國際舞台，迎向國際，最後真的很謝謝你們，我愛你們。」陳傑憲一席感人肺腑的宣言為這次總統府接見劃下完美句點。