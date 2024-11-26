我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴耀翔（右）與好哥們黃薪祐本集都被淘汰，2人悲傷得抱在一起。（圖／天空娛樂提供）

▲以〈Gummy Bear〉拿下第一名隊伍的裵宇率（左起）、朴鎮祐、裵准晧、梁哲維、陳麒文、李俊赫、連兆緯等7人全員登上夢之隊。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀《SCOOL》總決賽倒數，來自世界各地的20位選手將於本月30日一同登上高雄巨蛋夢想舞台，共同角逐最後7位出道資格。不過在上週播出的「殘酷舞台」上，再度淘汰7人，包括曾摘下兩顆「夢之隊」星星的資優生誠太、李東運、黃薪祐，還有出賽以來穩定輸出的賴耀翔，另外張宇閎、李冠緯、朴廷鎬等人也黯然離場，空留遺憾的落寞感不僅讓培養出革命情感的眾選手們大哭，就連6位導師也露出難過沉重表情。看到成員們如此悲痛，導師銀赫特別跳出來勉勵淘汰選手們，希望他們仍要努力往夢想前進，更以金句鼓勵大家，「淘汰跟失敗不一樣的，雖然你們被淘汰，但夢想沒有被淘汰，要繼續加油。」羅志祥也特別打氣，「夢想可以被畫得很大，這次失敗不代表你的夢想被阻礙，希望能藉著這一次檢視自己缺點，然後努力增加自己的價值。」雖然經歷殘酷淘汰，但在男團選秀《SCOOL》準決賽中的「自主製作任務」所呈現的四首新歌精彩舞台，包括〈Gummy Bear〉、〈DEJA VU〉、〈Oh My Girl!〉、〈GO HIGH〉都是叫好又叫座，選手們努力交出的成績單讓導師們一致好評。當中以〈Gummy Bear〉拿下第一名隊伍的裵宇率、朴鎮祐、裵准晧、梁哲維、陳麒文、李俊赫、連兆緯等七人PRO級演出堪稱全場最吸睛，全員更一舉登上「夢之隊」寶座氣勢如虹，其中陳麒文更被視為總決賽冠軍熱門人選。另外，繼Energy成員Toro之後，金曲歌后孫盛希也以最美「暖心導師」降臨《SCOOL》，以愛的鼓勵助攻淘汰學員，為重返夢想舞台繼續努力，也傳授自身表演經驗，身為韓國華僑的她還跟現場選手「交流」韓文，讓淘汰選手們受益良多；而她更在現場出任務，讓這群選手實地操演歌舞，還擔任攝影師掌鏡紀錄了解大家的實力之餘，並從中指點動作缺失，溫柔語氣又兼顧堅定的實用建議，宛如一股強心針助力。