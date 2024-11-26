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▲林子宸遭到前女友在網上爆料慣性劈腿，如今終於發文致歉。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》中擁有「小林柏宏」稱號的選手林子宸，日前被前女友指控多次劈腿，甚至還拍攝性愛影片外流，更踢爆他在錄製節目期間也腳踏兩條船，讓粉絲相當震驚，事後天空娛樂發出聲明表示會撤銷林子宸的出道資格，而林子宸沉寂多天，終於在今（26）日發文致歉，更認了所有指控。近期林子宸的前女友在網路上指控林子宸在參加選秀節目期間屢次劈腿，更曬出林子宸深情道歉的對話截圖，以及跟林子宸交往期間的合照，強調自己絕非造謠，「我們10月中分手，他們9月就搞在一起了，一邊說覺得很對不起我，一邊說要補償我，然後又做一樣的事？」對於林子宸的各種行徑更直呼：「真的很噁心！」讓粉絲震驚不已，而事後天空娛樂更是直接撤雕林子宸的出道資格。林子宸對此閉口不提，一直到今天稍早才終於發聲致歉，更認了所有指控：「我必須向因我個人行為而受到傷害的女孩以及她的家人，發自內心地道歉。因為我的輕率與不負責任，讓她們受到了不應該有的困擾與痛苦」、「我深知這次事件讓你們失望了，對此我感到羞愧。」不只如此林子宸更表示會退出總決賽和出道評選，以示負責。大家好，我是林子宸。今天，我必須向因我個人行為而受到傷害的女孩以及她的家人，發自內心地道歉。因為我的輕率與不負責任，讓她們受到了不應該有的困擾與痛苦，對不起，真的很抱歉！我知道，我在這段感情中未能做到應有的坦誠與專一，也沒有照顧好對方的感受。這些錯誤不僅傷害了她，還對她的家人造成了困擾，我真的非常抱歉。這段時間，我一直在反思自己的行為，並會永遠記住這次的教訓，承諾未來會更加成熟、負責任地對待每一段感情，並且成為一個更真誠的人。另外，我要向我的團隊、節目組以及公司表達我最誠摯的歉意。我知道這次事件對你們造成了很大的困擾，不論是工作進度還是形象上，都受到了衝擊。作為公眾人物，我應該以更加成熟的態度處理私人生活，而不是讓個人行為影響整個團隊。我願意承擔一切後果，全力改進自己的行為，透過積極的社會公益和更好的專業表現來彌補過失。最後，我要向一直支持我的粉絲和家人道歉。感謝你們每一位的喜愛，也一直是我最堅強的後盾，我深知這次事件讓你們失望了，對此我感到羞愧。未來，我將會努力改進自己，並且以更好的表現來回報你們的信任與支持。現在，我會接受不成熟行為帶來的後果，在不影響團隊和節目的情況下，專注於專業，盡全力完成總決賽的錄製和粉絲演唱會，同時，我會退出《SCOOL》節目的總決賽評選與出道機會。這次事件讓我深刻認識到自己在情感處理上的不成熟，也讓我更加意識到每一個行為對他人可能帶來的影響，我會以此為教訓，學會更負責任地處理感情，並在生活的每一個層面更加謹慎成熟，成為一個正面影響他人、引領他人的公眾人物。再次向所有受到影響的人誠心道歉，並保證未來不會再犯類似錯誤。謝謝大家。林子宸2024.11.26